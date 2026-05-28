Le cattedre dei docenti in pensione verranno assegnate alle immissioni in ruolo da elenco regionale?

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno.

Le cattedre liberate dai pensionamenti devono prima essere inserite nell’organico di diritto del prossimo anno scolastico. Non sempre accade, perché alcuni pensionamenti sono tardivi o perché può esserci una contrazione dell’organico.

Se il posto è in organico di diritto, prima può essere occupato dalla mobilità (esiti il 29 maggio). Se resta libero dopo la mobilità, viene destinato alle immissioni in ruolo.

Prima si procede con le immissioni ordinarie da GAE e graduatorie di merito concorsuali, compresi gli idonei entro il 30% del PNRR. Solo se tutte queste graduatorie si esauriscono e restano posti autorizzati dal MEF, si potrà arrivare agli elenchi regionali.