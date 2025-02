di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 4.2.2025.

Servizio di ruolo e non di ruolo. Tutor e orientatole. Insegnamento lingua straniera nella scuola primaria. Continuità.

L’allegato 2 al CCNI sulla mobilità 2025/2028 dispone la valutazione dei servizi prestati dai docenti sia con contratto a tempo indeterminato sia a tempo determinato, introducendo delle modifiche nella specifica voce del servizio non di ruolo, del servizio prestato senza soluzione di continuità e introducendo per la prima volta la valutazione del servizio prestato come Tutor o Orientatore.

Servizio di ruolo

Per quanto riguarda il servizio di ruolo non vi è alcuna novità rispetto al precedente CCNI, infatti, la valutazione, escludendo l’anno in corso, prevede l’attribuzione di 6 punti per ogni anno scolastico prestato con contratto a tempo indeterminato nel ruolo di appartenenza e attribuendo ulteriori 6 punti per gli anni di servizio di ruolo prestato in piccole isole.

Servizio non di ruolo

Fermo restante che si valuta l’anno di servizio non di ruolo, se prestato per non meno di 180 giorni o dal primo febbraio alla fine delle lezioni con la partecipazione agli scrutini finali nello stesso ruolo, così come modificato dall’attuale CCNI 2025/2028:

Per l’anno scolastico 2025/2026 punti 4;

Per l’anno scolastico 2026/2027 punti 5;

Per l’anno scolastico 2027/2028 punti 6;

Mentre se il servizio fuori ruolo è stato prestato in ruolo diverso da quello di titolarità, sono attribuiti 6 punti per la domanda volontaria, 3 per la mobilità d’ufficio.

Continuità

Al servizio prestato senza soluzione di continuità, è attribuito un punteggio secondo la seguente modalità:

Per il servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità, sono attribuiti 12 punti;

nella scuola di attuale titolarità, sono attribuiti Per il servizio prestato dopo il triennio nel quarto e quinto anno sempre nella stessa scuola di titolarità sono attribuiti, per ogni anno scolastico 5 punti ;

nel quarto e quinto anno sempre nella stessa scuola di titolarità sono attribuiti, per ogni anno scolastico ; Per il servizio prestato dopo il quinquennio sempre nella stessa scuola di titolarità, quindi senza soluzione di continuità, per ogni anno scolastico sono attribuiti 6 punti.

Servizio d’insegnamento lingua straniera nella scuola primaria

Per la scuola primaria oltre al punteggio di cui sopra, sono attribuiti:

1,5 punti per il docente che ha prestato servizio di ruolo come docente “specializzato ” per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98;

per il docente che ha prestato servizio di ruolo come ” per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98; 3 punti per il docente che ha prestato servizio di ruolo come docente “specialista”per un solo triennio senza soluzione di continuità, dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98.

Docenti che non hanno presentato domanda di mobilità

Il CCNI 2025/2028 ha confermato, il punteggio di 10 punti “una tantum” per i docenti che per un triennio dall’anno scolastico 2000/2001 fino all’anno scolastico 2007/2008, non abbiano presentato domanda di mobilità. Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti che pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti.

.

.

.

.

.

.

CCNI mobilità 2025/28 per il personale docente: servizi valutabili ultima modifica: da