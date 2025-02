di Libero Tassella, Informazione scuola, 17.2.2025. Unica novità il passaggio in altro ruolo esclusivamente su posto di sostegno senza il possesso della specifica abilitazione.

Per presentare domanda di passaggio di cattedra e di ruolo bisogna aver superato l’anno di prova ed essere in possesso dell’abilitazione specifica.

Il superamento dell’anno di prova e il possesso dell’abilitazione va certificato con autocertificazione.

Per il passaggio di ruolo su sostegno il CCNI 25/28 ha introdotto una novità.

È possibile presentare domanda di passaggio in altro ruolo esclusivamente su posto di sostegno senza il possesso della specifica abilitazione, se il docente ha superato l’anno di prova ed è in possesso del titolo di specializzazione necessario per insegnare nel nuovo ruolo per cui si chiede il passaggio di ruolo.

Il docente dovrà documentare il possesso del titolo di specializzazione e il superamento dell’anno di prova con autocertificazione.

Per i punteggi consultare la tabella titoli relativi ai passaggi di cattedra e di ruolo.

Nei passaggi non sono valutate le esigenze di famiglia né sono prese in considerazioni le precedenze di cui all’art. 13 tranne per i non vedenti e gli emodializzati.

Poiché i passaggi di cattedra e di ruolo sono disposti su aliquote si consiglia l’utilizzo delle preferenze sintetiche.