CCNL, Gilda: firma necessaria ma occorre impegno politico

dalla Gilda degli insegnanti, 23.12.2025.

Oggi la sottoscrizione definitiva all’ARAN del contratto della scuola.
Si avvii subito la contrattazione per il triennio 2025/2027.

La FGU sottoscrive il contratto pur consapevole che le risorse stanziate siano esigue rispetto all’inflazione del triennio, con la richiesta che da subito si avvii la contrattazione per il triennio 2025/2027, prevedendo un impegno politico a stanziare nelle future leggi di bilancio ulteriori risorse per il comparto.

Si constata che con l’attuale quadro normativo-contrattuale sarà impossibile far recuperare potere d’acquisto a tutto il comparto ed in particolare al personale della scuola.

Finchè non avverrà lo scorporo della scuola dalla contrattazione e dai finanziamenti previsti per tutto il pubblico impiego, con l’istituzione di un contratto separato per la docenza e per il personale Ata sarà impossibile restituire autorevolezza e riconoscibilità sociale a tutto il personale della scuola.

E’ quanto scrive in una nota il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana.

 

