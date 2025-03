Non serve il middle management; chiediamo il riscatto dell’anno 2013, il bonus di merito e la Carta del docente in busta paga.

“Una trattativa partita già con molto ritardo – afferma Castellana – che non si concluderà in tempi brevi anche perché è un contratto che prevede un dialogo con tre Ministeri insieme, Sanità, Università e Scuola. Il contratto così come è fatto non è accettabile e se dovessero rimanere questi i termini, avremo difficoltà a giustificare una nostra firma al personale della scuola”. E’ quanto ha dichiarato il coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana.

Sono diversi i punti che la Gilda ha posto come obiettivi principali da presentare al tavolo delle trattative, che si sono aperte lo scorso 27 febbraio presso l’Aran.

“Nell’atto di indirizzo che ancora non abbiamo ricevuto ufficialmente ma appreso solo attraverso gli organi di stampa – dichiara Castellana – c’è tutto ciò che noi non vogliamo, come risorse aggiuntive per i tutor e per gli orientatori, oltre all’introduzione delle figure intermedie, middle management, che sancirebbero la scuola azienda e alimenterebbero il clientelismo, tutto ciò che noi abbiamo sempre combattuto”.

Tra le richieste della Gilda sicuramente il riscatto dell’anno 2013, da inserire nel contratto giuridico, anche per evitare che il Ministero ci rimetta in termini di condanna alle spese, per via dei numerosi contenziosi in atto. Oltre a questo, tra gli strumenti richiesti all’Aran c’è il bonus di merito, che secondo Castellana: “Andrebbe inserito direttamente in busta paga, si tratta di circa 180milioni di euro” e la questione, poi, della Carta Docente: “Sono 500 euro – afferma Castellana – che di fatto è il Ministero a dirci come e dove usarli. Noi chiediamo che siano invece inseriti nello stipendio, così da portare un beneficio nel tempo anche in chiave pensionistica. Inoltre, si eviterebbero i migliaia di contenziosi che stanno oltretutto intasando i Tribunali d’Italia”.

E’ previsto per la prossima settimana il secondo incontro all’Aran. “Vogliamo – conclude Castellana – che ci diano gli strumenti adatti per poter firmare questo CCNL, perché la nostra parte potrà essere decisiva”.

