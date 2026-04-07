di Fabrizio Reberschegg, 7.4.2026. L’aumento medio di 143 euro lordi copre solo parzialmente la perdita del potere d’acquisto.

Resta sullo sfondo la questione della parte normativa.

Valditara è stato di parola. Si è arrivati alla firma del contratto scuola 2025-27 (parte economica) in tempi rapidissimi rispetto a quanto è accaduto negli anni passati. Sicuramente si deve prendere atto che il governo Meloni è riuscito a chiudere ben tre tornate contrattuali nel giro di tre anni.

Si tratta però solo di parti economiche che lasciano sullo sfondo tutta una parte normativa incerta e che può aprire scenari preoccupanti in merito all’organizzazione del lavoro dei docenti e ai loro diritti. Bisogna anche riconoscere che l’aumento medio di 143 euro lordi copre solo parzialmente la perdita del potere d’acquisto dei docenti degli ultimi anni e rappresenta solo un intervento parziale se confrontato con le prospettive di un incremento dell’inflazione determinato dalla grave situazione di instabilità economica causata dai conflitti in atto e dalle politiche protezionistiche degli USA.

In tale contesto la Gilda e le altre sigle sindacali hanno in ogni caso fatto bene a firmare un contratto che porta ad incrementi stipendiali immediati ricordando che nel passato la scuola ha dovuto subire blocchi contrattuali che sono durati fino a sette anni.

Resta sullo sfondo la questione della parte normativa. I vari atti di indirizzo del Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno ribadito una particolare attenzione per il cosiddetto “middle management” cui spetterebbe un riconoscimento accessorio continuativo. Il “middle management” comprenderebbe tutta una serie di figure di natura prettamente organizzativa dai collaboratori del dirigente, ai coordinatori di classe, di dipartimento, ecc. Il problema è come riconoscere tali funzioni. A livello nazionale con tabelle specifiche per ogni funzione? Oppure a livello di Istituto con contrattazione RSU? Quali saranno le risorse da cui attingere per il riconoscimento di tali funzioni dopo la chiusura del PNRR e chi deciderà sugli incarichi?

Il middle management è una invenzione legata all’applicazione aziendalista dell’autonomia scolastica come immaginata all’inizio da Bassanini e Luigi Berlinguer e poi sviluppata da Moratti, Gelmini e Renzi. In questa logica i dirigenti scolastici avrebbero un potere “datoriale” e “imprenditoriale” di nomina diretta su figure e funzioni di competenza organizzativa. Ciò significa per alcune associazioni dirigenziali che tutto il cosiddetto middle management dovrebbe essere nominato dai dirigenti attingendo al Fondo delle Istituzioni scolastiche e ad altre risorse assegnate alle scuole dimenticando dolosamente che il FIS è parte integrante del monte stipendiale dei lavoratori della scuola e non un tesoretto a loro disposizione.

L’esperienza insegna che quasi il 50% del FIS viene distribuito per posizioni organizzative spesso decise unilateralmente da dirigente scolastico a fronte di un indebolimento del Collegio dei Docenti e del ruolo delle RSU in non pochi casi conniventi con la dirigenza scolastica.

La Gilda degli Insegnanti ha chiesto da sempre che tali figure siano espressione degli organi collegiali e che siano retribuite con fondi nazionali specifici, diversi dal FIS, con tabelle di riferimento omogenee sul territorio nazionale. Questo eviterebbe l’inaccettabile disparità di trattamento che porta la contrattazione di Istituto a retribuire in modo differente una stessa funzione da scuola a scuola.

Nella parte normativa dovrebbe essere chiarita una volta per tutte la questione dei permessi personali (tre giorni più sei giorni di ferie) che troppo frequentemente vengono negati dai dirigenti avvalendosi da interpretazioni fantasiose o di parte. Serve definire chiaramente il fatto che per il part time spetta anche una riduzione proporzionale degli impegni delle attività funzionali (40 più 40 ore annue). Serve reintrodurre l’indennità per i viaggi di istruzione che sono ora totalmente a carico del volontariato dei docenti. E’ necessario arrivare all’equiparazione dei diritti tra docenti a tempo indeterminato e docenti precari.

Molti altri sono i punti lacunosi e interpretabili in modo contraddittorio nella parte normativa. Semplificare e comunicare in modo chiaro e definitivo diritti e doveri in un contratto dovrebbe essere la finalità essenziale del contratto di lavoro.

In questo senso confidiamo che si apra urgentemente la contrattazione per la parte normativa e che si superino le rigidità relative al contratto integrativo FMOF (fondo per il miglioramento dell’offerta formativa) attribuito alle singole scuole. Si distingua a monte la quota spettante al personale docente e al personale ATA evitando la triste guerra tra poveri per la distribuzione del FIS nelle scuole, si scorporino le cosiddette “figure di sistema” legate al middle management con risorse nazionali dedicate attribuendo agli organi collegiali i poteri di nomina per coordinatori di classe, di dipartimento, ecc.

Su questi temi si gioca di fatto l’essenza della funzione docente e il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche e non possono essere svenduti per un minimo miglioramento economico che vede sempre i docenti italiani tra i peggio pagati in Europa.

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CCNL scuola 2025-27: un contratto a metà con un futuro incerto ultima modifica: da