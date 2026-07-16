CCNL scuola, aumenti ad agosto e arretrati

Obiettivo scuola, 15.7.2026.

CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027: aumenti nel cedolino di agosto e arretrati con emissione speciale.

NoiPA applicherà ad agosto gli adeguamenti degli stipendi tabellari previsti dal nuovo contratto. Entro lo stesso mese saranno liquidati anche gli arretrati relativi al 2025 e ai primi sette mesi del 2026, al netto dell’Indennità di vacanza contrattuale già corrisposta.

Novità in arrivo sul cedolino di agosto 2026 per circa un milione e duecentomila dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca.

NoiPA ha annunciato che sulla rata stipendiale ordinaria di agosto saranno applicati gli adeguamenti degli stipendi tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026 presso l’ARAN.

Il contratto, che rappresenta un’anticipazione della parte economica del rinnovo 2025-2027, interessa il personale a tempo indeterminato e determinato delle istituzioni scolastiche ed educative, delle università, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM. Il negoziato proseguirà sugli ulteriori aspetti economici e sulla parte normativa.

Arretrati entro agosto 2026

Oltre all’aggiornamento dello stipendio mensile, NoiPA effettuerà un’emissione speciale, con esigibilità prevista entro il mese di agosto 2026, per liquidare gli arretrati maturati:

nel corso del 2025;

da gennaio a luglio 2026;

compresa, quindi, la mensilità di luglio 2026.

Gli importi saranno calcolati al netto dell’Indennità di vacanza contrattuale – IVC già erogata a partire dal 1° aprile 2025.

L’importo effettivamente riconosciuto a ciascun dipendente varierà in relazione al profilo professionale, alla fascia di anzianità, alla durata del rapporto di lavoro e alle somme già percepite a titolo di anticipazione contrattuale.

Da gennaio 2027 aumentano anche le indennità fisse

A decorrere dal 1° gennaio 2027 saranno aggiornate anche alcune componenti accessorie della retribuzione.

Per il personale scolastico gli incrementi riguarderanno:

la Retribuzione professionale docenti – RPD;

la parte fissa dell’indennità di direzione dei DSGA;

il Compenso individuale accessorio – CIA del personale ATA.

Per il personale AFAM saranno incrementati:

la Retribuzione professionale docenti;

la Retribuzione professionale ricercatori;

la parte fissa della retribuzione di posizione;

il Compenso individuale accessorio del personale amministrativo e tecnico.

Per il personale degli enti di ricerca saranno invece aggiornate l’indennità di Ente e l’indennità di valorizzazione professionale.

Personale ATA: una tantum di 110 euro a gennaio 2027

L’articolo 7 del CCNL prevede inoltre, per il mese di gennaio 2027, l’erogazione di un emolumento una tantum pari a 110 euro lordi in favore del personale ATA:

con contratto a tempo indeterminato;

con contratto a tempo determinato annuale fino al 31 agosto;

con contratto fino al termine delle attività didattiche, ossia fino al 30 giugno.

Il personale dovrà essere stato in servizio nell’anno scolastico 2025/2026. Per i dipendenti a tempo determinato, il rapporto di lavoro dovrà essere iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non dovrà essere cessato anticipatamente.

Per il personale con rapporto di lavoro part-time, la somma sarà proporzionata alla percentuale di servizio. L’una tantum non avrà effetti sul trattamento pensionistico, sul TFR o sugli altri istituti collegati allo stipendio tabellare.

Il cedolino ordinario di agosto conterrà dunque i nuovi valori stipendiali, mentre gli arretrati potranno essere accreditati separatamente attraverso l’apposita emissione speciale prevista da NoiPA.

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CCNL scuola, aumenti ad agosto e arretrati

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