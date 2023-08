Quando arriva il pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di agosto 2023? Molto dipende dal tipo di contratto e dalle emissioni.

Il cedolino NoiPa di agosto 2023 dovrebbe essere online verso la fine della prossima settimana, dopo la metà del mese. Ma quando arriva il pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa? L’accredito dello stipendio degli insegnanti tiene conto di un calendario ben preciso e che considera la diversa posizione dei docenti.

Esistono infatti delle differenze nelle date di pagamento dello stipendio del cedolino NoiPa degli insegnanti, se gli stessi sono di ruolo o a tempo determinato, supplenti con il contratto annuale o con contratto breve o saltuario.

Sono tantissimi i docenti che hanno prestato servizio nella scuola con supplenza saltuaria o breve che ancora attendono il pagamento di alcune mensilità che potrebbero arrivare con un’emissione speciale o urgente.

Vediamo allora quando arriva il pagamento dello stipendio per gli insegnanti con il cedolino NoiPa di agosto 2023 e come controllare i dettagli dell’importo della busta paga.

Cedolino NoiPa agosto 2023, pagamento stipendio insegnanti: le date

Il pagamento dello stipendio del cedolino NoiPa di agosto 2023 degli insegnanti avviene in date ben precise secondo un calendario che è sempre lo stesso ogni mese fatto salve alcune saltuarie eccezioni. Le date di accredito per gli insegnanti, a seconda del tipo di contratto, dovrebbero essere le seguenti:

giovedì 17 agosto 2023 è prevista l’emissione urgente;

è prevista l’emissione urgente; venerdì 18 agosto 2023 è prevista l’emissione speciale per supplenti brevi e saltuari della scuola;

è prevista l’emissione speciale per supplenti brevi e saltuari della scuola; mercoledì 23 agosto 2023 è previsto il pagamento per gli insegnanti con contratto a tempo determinato al 31 agosto e con contratto a tempo indeterminato;

è previsto il pagamento per gli insegnanti con contratto a tempo determinato al 31 agosto e con contratto a tempo indeterminato; lunedì 28 agosto 2023 dovrebbe essere la data di esigibilità dell’emissione urgente;

dovrebbe essere la data di esigibilità dell’emissione urgente; martedì 29 agosto 2023 dovrebbe essere la data di esigibilità dell’emissione speciale.

Per i supplenti con contratto breve o saltuario durante l’anno scolastico 2022/2023 il pagamento dello stipendio ad agosto, per il servizio prestato nei mesi precedenti e per il quale aspettano ancora la retribuzione, è differito rispetto all’emissione che compare nell’area riservata di NoiPa.

Per sapere se l’accredito avverrà nel mese corrente dovranno verificare se nella sezione “Consultazione pagamenti” della piattaforma compare l’emissione speciale per i supplenti con la seguente dicitura: “33-Emissione speciale supplenti brevi” e il relativo importo.

Cedolino NoiPa agosto 2023 stipendio insegnanti: come controllare

Una volta che il cedolino NoiPa di agosto 2023 degli insegnanti sarà online gli stessi potranno controllare i dettagli dell’importo e se sono previsti gli aumentiannunciati come quello dovuto all’incremento del taglio del cuneo fiscale.

Per conoscere i dettagli dello stipendio i docenti devono accedere all’area riservata di NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie. Nell’area personale, alla voce “I miei documenti”, compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e:

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di agosto;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

Nella stessa pagina è disponibile anche l’archivio dei cedolini per avere il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”.

Se il cedolino di agosto non è ancora disponibile, si può comunque visualizzare l’importo nella sezione “Consultazione pagamenti” attraverso il seguente percorso:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

È anche possibile utilizzare la app scaricabile da Google Play o App store.

