di Lara Sardi, Scuola in Forma, 15.4.2025.

Cedolino NoiPA aprile 2025: quando sarà online, come scaricarlo e cosa aspettarsi dagli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il cedolino NoiPA di aprile 2025 è molto atteso dai lavoratori della Pubblica Amministrazione, soprattutto dopo le perplessità emerse sugli importi dello stipendio visualizzato alcuni giorni fa. Come da prassi, la pubblicazione del cedolino avviene intorno al 18 aprile (ma spesso anticipa di qualche giorno). Sarà comunque visibile entro il 23 aprile, data prevista dal calendario mensile per l’accredito delle retribuzioni.

Cedolino NoiPA aprile 2025: modalità di accesso

Per scaricare il cedolino NoiPA, gli utenti devono accedere alla propria area riservata sul portale ufficiale o tramite l’app mobile NoiPA, disponibile per Android e iOS. Una volta effettuato l’accesso con SPID, CIE o CNS, è sufficiente selezionare la sezione “Documenti disponibili” e cliccare su “Cedolino” per avviare il download del file PDF. All’interno del cedolino è possibile verificare:

Importo netto dello stipendio;

dello stipendio; Voci retributive e indennità;

e indennità; Eventuali conguagli IRPEF e detrazioni;

e detrazioni; Rivalutazioni e benefici fiscali previsti.

Per aiutare nella lettura, NoiPA ha messo a disposizione una guida ufficiale aggiornata, consultabile direttamente sul sito.

Stipendio aprile 2025: novità e aggiornamenti dal comunicato NoiPA

Tra le novità sugli stipendi di aprile 2025 delle ultime ore, emerge l’assenza del taglio del cuneo fiscale, atteso già da marzo ma non ancora presente nei cedolini. I ritardi nell’applicazione derivano dai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei sistemi informatici. Le tempistiche prevedono uno slittamento fino a giugno (sono ipotesi) con pagamento degli arretrati da gennaio. Sarà invece presente il primo aumento dovuto all’IVC.

Con un comunicato, NoiPA ha già informato delle novità di aprile, specificando che alcune somme saranno disponibili con un secondo cedolino, il cui importo dovrebbe già essere visualizzabile dall’area personale per la maggior parte degli interessati.

