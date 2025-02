Il cedolino NoiPa con lo stipendio degli insegnanti di febbraio 2025 dovrebbe essere online, visibile sulla piattaforma ministeriale, dopo la metà del mese, ma già sappiamo che il pagamento avverrà in anticipo e che l’importo potrebbe essere maggiore dei mesi precedenti.

Ma quando arriva il pagamento dello stipendio di febbraio per gli insegnanti? Occorre al solito operare una distinzione tra i docenti di ruolo, gli insegnanti assunti con un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto e i supplenti brevi e saltuari della scuola; questi ultimi dovranno attendere l’emissione speciale.

Vediamo allora quando arriva il pagamento dello stipendio degli insegnanti del cedolino NoiPa di febbraio 2025 e come controllare l’importo non appena sarà online in piattaforma.

Il pagamento dello stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa arriva in anticipo rispetto alla data solita prevista per i docenti di ruolo e i supplenti annuali. I docenti riceveranno lo stipendio venerdì 21 febbraio e non il 23 come dovrebbe sempre accadere dal momento che il 23 cade di domenica.

Al solito, infatti, il pagamento dello stipendio degli insegnanti viene anticipato al venerdì se il 23 cade di sabato o, come per il mese di febbraio 2025, di domenica.

Per i supplenti brevi e saltuari della scuola, invece, il pagamento dovrebbe avvenire con un’emissione speciale. L’emissione speciale per i supplenti brevi e saltuari della scuola nel mese di febbraio dovrebbe essere prevista per martedì 18. L’accredito dello stipendio, tuttavia, dovrebbe avvenire una decina di giorni dopo considerando che l’esigibilità della rata è sempre differita, pertanto i supplenti brevi dovrebbero ricevere il pagamento dello stipendio il 27 o il 28 del mese.

