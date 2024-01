Il cedolino NoiPa di gennaio 2024 degli insegnanti sarà online dopo la metà del mese per visualizzare l’importo. Permangono i disservizi della piattaforma. Ecco quando arriva lo stipendio.

Il cedolino NoiPa dello stipendio degli insegnanti di gennaio 2024 dovrebbe essere online dopo la metà del mese corrente e solo allora, a differenza di quanto sempre è accaduto, sarà possibile visualizzare l’importo.

La funzione “Consultazione pagamenti” della piattaforma NoiPa, infatti, non è ancora disponibile, un problema questo che si protrae dal mese di dicembre.

In attesa di poter visualizzare l’importo possiamo tuttavia già prevedere cosa ci sarà e cosa non sarà invece presente nella busta paga di gennaio degli insegnanti e quali sono le date di accredito dello stipendio.

In attesa che il cedolino NoiPa sia online vediamo quando viene pagato lo stipendio di gennaio agli insegnanti di ruolo e ai precari, l’importo e come controllare.

Cedolino NoiPa gennaio 2024 stipendio insegnanti: l’importo

L’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di gennaio 2024 degli insegnanti dovrebbe variare rispetto al mese di dicembre dal momento che, specie per i docenti di ruolo, verranno meno alcune voci.

Non sarà presente nell’importo dello stipendio di gennaio l’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale che gli insegnanti con contratto a tempo indeterminato hanno già ottenuto con la busta paga di dicembre; gli insegnanti precari con contratto a tempo determinato riceveranno il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale nel 2024, presumibilmente a partire dai primi due mesi dell’anno.

Se per il 2024 non ci sarà l’emolumento accessorio una tantum riconosciuto fino al 31 dicembre 2023, ci sarà tuttavia ancora il taglio del cuneo fiscale, vale a dire lo sconto contributivo del 7% per redditi fino a 25mila euro e del 6% per redditi fino a 35mila euro confermato con la nuova Legge di Bilancio. Non sappiamo, tuttavia, se questo sarà presente già nel cedolino NoiPa di gennaio degli insegnanti.

Se nei mesi precedenti gli insegnanti potevano visualizzare in anticipo l’importo dello stipendio ora dovranno attendere la pubblicazione del cedolino NoiPa di gennaio, a causa di disservizi interni alla piattaforma che si protraggono da settimane. Accedendo alla funzione “Consultazione pagamenti”, infatti, compare il seguente messaggio:

La funzione “Consultazione pagamenti” è temporaneamente inibita per attività di manutenzione.

Cedolino NoiPa gennaio 2024 stipendio insegnanti: date pagamento

Quando arriva lo stipendio di gennaio degli insegnanti con il cedolino NoiPa?La data del pagamento dello stipendio di gennaio, per gli insegnanti di ruolo e per coloro che hanno stipulato un contratto di supplenza annuale al 30 giugno o al 31 agosto 2024, è sempre la stessa. L’accredito, infatti, avverrà martedì 23 gennaio.

Diversa è la situazione dei docenti con contratto di supplenza breve o saltuaria che non prendono lo stipendio con regolarità e che devono attendere un’emissione speciale. Prosegue, infatti, il calvario di molti supplenti da mesi senza stipendio. Per loro un’emissione speciale dovrebbe esserci tra giovedì 11 e venerdì 12 gennaio con la data di esigibilità fissata dopo una decina di giorni.

Quando il cedolino di gennaio sarà disponibile sarà possibile avere i dettagli dell’importo. Una volta effettuato l’accesso all’area riservata della piattaforma con le credenziali Spid, Cie o Cns occorrerà andare alla voce “I miei documenti” e:

alla voce “Importo netto” sarà possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di gennaio;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

Nella stessa pagina è disponibile anche l’archivio dei cedolini per avere il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”.

