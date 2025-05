Cedolino NoiPa insegnanti maggio 2025

L’importo del cedolino NoiPa di maggio dello stipendio degli insegnanti dovrebbe essere visibile per tutti coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o un contratto a tempo determinato annuale nell’area riservata della piattaforma. Ma come si può controllare l’importo?

Prima di poter visualizzare il cedolino dello stipendio, disponibile a partire dalla seconda metà del mese, con tutti i dettagli dell’importo, i docenti possono sapere quanto prenderanno i busta paga accedendo all’area riservata della piattaforma NoiPa e seguendo dei semplici passaggi. Questo non vale necessariamente per tutti gli insegnanti; i docenti con contratto di supplenza breve o saltuaria, infatti, devono invece attendere l’emissione speciale per poter ricevere lo stipendio.

Vediamo quando viene pagato lo stipendio degli insegnanti con il cedolino NoiPa di maggio e come controllare in autonomia l’importo in piattaforma già dai primi giorni del mese.