Il cedolino NoiPa dello stipendio degli insegnanti di aprile 2023 non è ancora online, ma è comunque possibile visualizzare gli importi con le novità previste per il mese corrente in attesa del pagamento. Ma quando arriva lo stipendio degli insegnanti ad aprile 2023?

Nessun anticipo è previsto prima delle vacanze di Pasqua contrariamente a quanto accade per le festività natalizie, salvo alcune emissioni speciali che potrebbero riguardare il personale supplente breve e saltuario della scuola che tuttavia avrà l’esigibilità del pagamento verso la fine del mese.

Il cedolino NoiPa, infatti, sarà online intorno al 18 del mese principalmente per coloro che hanno un contratto a tempo determinato al 30 giugno o al 31 agosto, o ancora per gli insegnanti assunti a tempo indeterminato. I supplenti brevi e saltuari dovranno invece attendere.

Tra nuovi aumenti e detrazioni, vediamo quali saranno le voci dello stipendio nel cedolino NoiPa di aprile per gli insegnanti dipendenti pubblici e il calendario con le date del pagamento della rata mensile.

Cedolino NoiPa stipendio insegnanti aprile 2023: dettagli importo

Con il cedolino NoiPa dello stipendio di aprile 2023 gli insegnanti, una volta che questo sarà online, potranno visualizzare i dettagli dell’importo che anche nel mese corrente dovrebbe essere soggetto a detrazioni. Ma andiamo per gradi.

Nel cedolino di aprile gli insegnanti dovrebbero trovare applicate al solito le addizionali regionali e comunali relative al 2022; questo avviene a partire dal mese di marzo e si protrarrà fino a novembre 2023.

Non solo, una riduzione nell’importo dello stipendio del cedolino NoiPa di aprile 2023 potrebbe riguardare quegli insegnanti che hanno percepito indebitamente l’ex bonus Renzi ovvero il trattamento integrativo (D.L. 3/2020). Come comunicato da NoiPa in precedenza coloro che hanno ottenuto l’ex bonus Renzi senza averne diritto a gennaio e febbraio 2022, dovranno restituirlo in rate da 25 euro mensili detratto in 8 mensilità a partire da febbraio dell’anno in corso e questo riguarda, quindi, anche il mese di aprile.

Potrebbe essere assente, al momento, l’emolumento accessorio una tantum previsto dalla Legge di Bilancio 2023 il quale dovrebbe essere pagato per 13 mensilità a partire da gennaio. Anche se il pagamento del contributo, che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 45 euro lordi a seconda dell’ordine e grado di istruzione, è in ritardo gli aventi diritto riceveranno in ogni caso gli arretrati.

E parlando di arretrati proprio ora che tutti dovrebbero averli ricevuti per il rinnovo del contratto 2019-2021, si attendono gli aumenti dovuti al nuovo stanziamento di 300 milioni di euro per il quale tuttavia occorre aspettare e quindi non dovrebbero già apparire nell’importo di aprile.

Cedolino NoiPa stipendio insegnanti aprile 2023: date pagamento e come controllare

Ma quando arriva il pagamento dello stipendio del cedolino NoiPa di aprile 2023 per gli insegnanti? Le date del calendario al solito sono fisse, ma l’accredito nel mese corrente sarà anticipato. Il pagamento dello stipendio del cedolino NoiPa 2023 avviene quindi:

il 21 aprile 2023 è previsto il pagamento dello stipendio per i docenti e il personale Ata con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per supplenza al 31 agosto o 30 giugno. Il pagamento viene anticipato al venerdì dal momento che il giorno ordinario di esigibilità, il 23, nel mese di aprile cade di domenica;

è previsto il pagamento dello stipendio per i docenti e il personale Ata con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per supplenza al 31 agosto o 30 giugno. Il pagamento dal momento che il giorno ordinario di esigibilità, il 23, nel mese di aprile cade di domenica; il 28 aprile 2023 dovrebbe corrispondere alla data di esigibilità dello stipendio per il personale supplente breve e saltuario della scuola per il quale a partire dalla metà del mese dovrebbe essere prevista, come sempre accade, un’emissione speciale.

Vediamo ora come controllare, quando sarà online, il cedolino NoiPa dello stipendio di aprile. Gli insegnanti devono accedere all’area riservata della piattaforma NoiPa con le credenziali Spid, Cns o Cie;

Nell’area personale, alla voce “I miei documenti”, compare l’ultimo cedolino NoiPa disponibile e:

alla voce “Importo netto” è possibile scaricare, cliccando sull’immagine del Pdf, il cedolino NoiPa di gennaio;

alla voce “Mostra importi” in alto è possibile vedere l’importo netto mensile.

Nella stessa pagina è disponibile anche l’archivio dei cedolini per avere il “Riepilogo dei pagamenti dell’anno in corso”.

Se il cedolino di aprile non è ancora disponibile, si può comunque visualizzare l’importo nella sezione “Consultazione pagamenti” attraverso il seguente percorso:

“Servizi”;

“Servizi stipendiali”;

“Consultazione pagamenti” con le emissioni.

Per visualizzare il cedolino è anche possibile utilizzare la app scaricabile da Google Play o App store.

