Informazione scuola, 10.8.2025.
Pensioni settembre 2025 più ricche, a stabilire gli importi sono le nuove tabelle INPS.
Le pensioni di settembre 2025 saranno più ricche, si tratta delle pensioni minime che per effetto della Legge di Bilancio hanno visto un ritocco al rialzo.
Ricordiamo che i pensionati potranno contare su un importo minimo pari a 603,40 euro al mese.
Tale assegno mensile equivale a 7.844,20 euro all’anno.
Questi pensionati possono contare su tale incremento per tutto il 2026, si tratta quindi di un incremento straordinario specifico per le pensioni minime introdotto dalla legge n. 197/2022.
.
.
.
.
.
.
Cedolino pensione di settembre 2025 più ricco, la nuova tabella ultima modifica: 2025-08-11T06:17:11+02:00 da