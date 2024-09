dal blog di Gianfranco Scialpi, 17.9.2024.

Chat di classe. Ambiente dove spesso regna la superficialità educativa dei genitori. Il necessario intervento del Garante per la Privacy

Chat di classe. Il Garante ribadisce alcune regole

Chat di classe. Spesso in questo ambiente regna la superficialità nel postare foto dei propri figli che spesso riprendono anche compagni o amici. Il problema non riguarda solo le foto ma anche post che non rispettano il criterio della minimazione dei dati personali. Putroppo l’adulto dimentica il processo di condivisione del materiale postato, che disperdendosi nei tanti rivoli del Web, fanno perdere il suo controllo. Il rischio è l’uso improprio delle foto da parte di chi intende lucrare (Dark Web) o l’imissione nella Rete di dati esorbitanti.

Purtroppo il processo di vetrinizzazione non diminuisce, raggiungendo dimensioni quantitative preoccupanti, favorendo il cyberbullismo, le challenge on line, il revenge porn…

Ecco spiegato l’intervento del Garante della Privacy (Agostino Ghiglia) con una intervista rilasciata a Raffaella Troili (Il Messaggero 10.09.24). Considerata l’importanza del tema la “chiacchierata” del Garante è ospitata nel sito istituzionale .

Di seguito qualche significativo passaggio: “Se si vuol condividere su internet o sui social serve il consenso dei genitori degli altri minori che appaiono nelle immagini», poiché «ciò che viene pubblicato online o condiviso nelle chat rischia di non essere più nel nostro controllo e questo vale maggiormente nel caso di minori…Facciamo attenzione a quello che scriviamo, stiamo parlando di minori, vanno tutelati e protetti. Nella rete diventiamo tutti dei dati, attenzione alle fotografie, possono essere fatte e conservate per un uso domestico e personale ma non diffuse senza raccogliere il consenso di tutti, come fanno le scuole per altro che chiedono il consenso dei genitori anche per diffondere le foto delle gite”

