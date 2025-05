ChatGPT, sbagliato proibirlo agli studenti

“Dobbiamo riuscire a formarli – ha detto Agrusti – per fargli acquisire consapevolezza, perché questi strumenti esistono, scrivono per noi, anche se non benissimo, ma comunque lo fanno e i nostri studenti li stanno già utilizzando. E lo fanno di nascosto, perché rimangono proibiti”.

Invece, bisognerebbe farsene una ragione e “spiegare loro i limiti di queste macchine, a partire dai problemi di privacy e plagio, ma anche dall’esigenza di supere i pregiudiziche ci sono all’interno di questi sistemi, partendo da un dato: il testo generato non è mai neutro”, ha sottolineato l’esperto di Pedagogica sperimentale.

L’intervista

Professore, come evolve l’idea del plagio?

L’idea – ha detto Agrusti – è che io ho riassunto un po’ di letteratura in sette punti cruciali che bisogna affrontare per portare l’intelligenza artificiale nel mondo della scuola e nel mondo dell’istruzione in generale. Tra questi sicuramente mi permetto di ricordare l’importanza della privacy e dei nostri dati: in che server e dove vanno quando utilizziamo questi sistemi. Ma c’è anche la trasparenza di questi sistemi e sicuramente il plagio, ovvero le nuove sfide che ci portano a chiederci chi ha scritto cosa e in che modo.

A tal proposito ritengo fondamentale un aggiornamento dei docenti in virtù del fatto che dobbiamo cercare in qualche modo di riuscire a formarci, ma anche di aprire il nostro punto di vista. Ovvero l’idea è che adesso volenti o nolenti, ci sono questi strumenti che scrivono, scrivono per noi non benissimo, ma comunque lo fanno e che i nostri studenti li stanno già utilizzando.

L’idea è che quando utilizzate questi strumenti, la prima domanda che ci dobbiamo porre è effettivamente non chi ha scritto, ma in che modo lo strumento ha aiutato lo studente. L’unico modo per saperlo è chiederlo allo studente e soprattutto interfacciarsi con lui o con lei, per cercare di spiegare loro non solo il problema delle idee nuove, della creatività e delle citazioni, ma anche quello che viene definito il post-plagio: aiutarlo, aiutarla, a utilizzare questi strumenti per una scrittura collaborativa uomo-macchina che porti in qualche modo un vantaggio alla società, che un domani li ospiterà nel lavoro e quindi nella quale utilizzeranno questi strumenti.

Agrusti, in definitiva sembra di capire che il plagio non può essere condannato; però molti insegnanti si oppongono oggi all’utilizzo nascosto e sibillino di Chat GPT da parte degli studenti?

Assolutamente sì, ma il nascosto purtroppo proviene da un proibizionismo. Quindi, se noi proibiamo in qualche modo l’utilizzo dello strumento, poi colui o colei che ne fa uso non ce lo verrà a dire. Mentre, invece, in realtà occorre attuare un utilizzo manifesto e spiegare loro i limiti di queste macchine.

Un’altra sfida è riconoscere i pregiudizi che ci sono all’interno di questi sistemi e quindi l’idea che un testo generato non sia poi neutro, ma anche solo l’applicazione di questa tecnologia al mondo dell’istruzione non è di per sé neutra.

Ebbene, l’idea è che in qualche modo i docenti si devono far portavoce di una nuova consapevolezza di utilizzo di questi strumenti e quindi usarli con i loro studenti, con le loro studentesse, cercare di spiegare loro perché questi sistemi possono fallire e fino a dove possono aiutare e dove invece potrebbero rappresentare una minaccia.

È una bella sfida, ma serve una consapevolezza che passa per la formazione degli insegnanti. O no?

La formazione dei docenti che per quanto mi riguarda rimane il punto cruciale che dovrebbe essere all’attenzione di qualsiasi Governo, di qualsiasi schieramento politico: l’idea è quella di formare il corpo insegnanti per dare al docente formato la possibilità di riuscire a insegnare in modo consapevole ai propri studenti e in modo, più responsabile. Perché parlare di qualcosa che si è studiato è completamente diverso rispetto a parlare di qualcosa per un utilizzo personale o per una semplice passione hobbistica. La formazione è la chiave ed è la formazione dei nostri studenti, ma anche soprattutto dei nostri docenti.

