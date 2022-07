di Carla Virzì, La Tecnica della scuola, 16.7.2022.

La cosiddetta call veloce è la chiamata diretta per immettere in ruolo a tempo indeterminato i docenti nei posti che restano vacanti e disponibili presso regioni o province diverse da quelle di pertinenza delle graduatorie a cui si appartiene.

La procedura di assunzione, introdotta dall’articolo 1, commi 17-17septies, del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, e sospesa per il solo a.s. 2021/22, ha l’obiettivo di consentire ai docenti collocati in posizione utile nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, di poter esprimere, volontariamente, l’opzione per l’immissione in ruolo in una regione diversa da quella della graduatoria di appartenenza, velocizzando la loro assunzione e andando a coprire posti che altrimenti resterebbero vuoti.

La chiamata veloce potrà partire solo dopo che gli uffici scolastici avranno ultimato le procedure di immissioni in ruolo annuali, in maniera da avere la ricognizione dei posti residui. In linea teorica l’intero processo dovrebbe concludersi entro le prime due settimane di settembre (con immissioni in ruolo che avranno decorrenza giuridica dal 1 settembre), per consentire il rientro in classe degli studenti a cattedre coperte.

Chi può partecipare

Secondo quanto fu stabilito nella scorsa tornata della call veloce, possono richiedere l’immissione in ruolo tramite chiamata veloce:

i soggetti inseriti nelle GM (graduatorie di merito concorsuali),

i soggetti inseriti in GAE (graduatorie a esaurimento).

I posti sui quali si effettueranno le assunzioni della call veloce sono quelli che, una volta ultimate le operazioni annuali di immissione in ruolo, risultano ancora vacanti e disponibili.

Il ruolo degli Usr

Responsabili della procedura saranno gli USR, che potranno avviare la procedura di assunzione “per chiamata” dei candidati inseriti in graduatorie utili di altre regioni. Le modalità di compilazione della domanda di partecipazione e tutte le indicazioni saranno fornite successivamente dall’Amministrazione al termine delle procedure ordinarie di assunzione.

