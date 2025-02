di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 8.2.2025.

Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2025, dal 10 al 28 febbraio

domande per Opzione donna e Pensione anticipata flessibile.

Con nota del 31 gennaio 2025 il Ministero ha fornito nuove indicazioni in materia di cessazioni dal servzio dal 1° settembre 2025, recependo le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, con la riapertura dei termini per alcune casistiche particolari.

Opzione donna e pensione anticipata flessibile

La legge del 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto modifiche all’”Opzione donna”, regolata dal decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4. Secondo le nuove disposizioni, possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano accumulato almeno 35 anni di contributi e abbiano un’età minima di 61 anni. Tale età può essere ridotta fino a due anni in base al numero di figli. Inoltre, per accedere al beneficio, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: assistenza a un familiare con grave disabilità o riduzione della capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

La stessa legge ha anche prorogato fino al 2025 il trattamento di “pensione anticipata flessibile”. Questa misura consente il pensionamento a chi, nel 2025, compia almeno 62 anni e abbia almeno 41 anni di contributi. Tuttavia, per coloro che maturano tali requisiti nel 2025, la pensione anticipata verrà calcolata con il metodo contributivo e sarà limitata a un importo massimo pari a quattro volte il trattamento minimo fino al raggiungimento dell’età pensionabile di 67 anni. Chi non intende usufruire di questa misura potrà comunque beneficiare di incentivi per restare in servizio.

Apertura delle funzioni

Con successiva nota del 7 febbraio, il MIM ha comunicato che, nel periodo compreso tra il 10 febbraio 2025 (h. 9,00) e il 28 febbraio 2025 (ore 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle seguenti istanze di cessazione dal servizio:

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Pensione anticipata flessibile – 2025

Cessazioni On Line – personale docente ed ATA – Opzione donna -2025

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Pensione anticipata flessibile – 2025

Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna – 2025.

Nell’istanza, gli interessati devono anche esprimere la volontà di interrompere/non interrompere il rapporto d’impiego, nel caso in cui venga accertata la mancata maturazione dei requisiti.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al servizio POLIS “istanze on line”, disponibile sul sito internet del Ministero.

La nota

