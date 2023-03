dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9 marzo 2023.

In seguito ad una nostra richiesta di chiarimenti presso l’ufficio 3 del MIM circa il difforme comportamento degli USR e delle scuole polo di formazione per i neoassunti, l’USR Lazio ha emanato una Nota in cui si rammenta a tutti che i colleghi neoassunti da concorso straordinario bis (art 59 comma 9 bis) potranno frequentare i corsi per il conseguimento dei 5 CFU e sostenere il corrispondente esame finale anche presso Università riconosciute senza restrizioni di sorta.

La procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n.510 del 23 aprile 2020 prevede un percorso di formazione di 40 ore (da concludersi entro il 15 giugno 2023) finalizzato all’acquisizione di 5 CFU (Crediti Formativi Universitari).

Il percorso di formazione è attivato dalle università e contempla la partecipazione dei candidati vincitori collocati in posizione utile nelle graduatorie, con oneri a proprio carico.

La Nota pubblicata l’8 marzo dall’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio disciplina quanto segue:

«Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. 11245 del 3 marzo 2023, in merito allo svolgimento della prova finale prevista all’interno del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha precisato che “i vincitori della procedura straordinaria in oggetto potranno scegliere di conseguire, con oneri a proprio carico, i 5 CFU in tutte le Università riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca, incluse le Università telematiche e gli Atenei situati in regioni diverse dal territorio di pertinenza dell’Ufficio Scolastico Regionale, responsabile della procedura”.»

.

.

.

.

.

.