dal blog di Gianfranco Scialpi, 1.5.2025.

Circolare sui compiti. Difficile disgiungere l’apprendimento dalla verifica. La contraddizione del Ministro. Se eliminiamo o riduciamo i momenti di controllo l’apprendimento perde la gioiosa fatica di apprendere

Circolare sui compiti. L’apprendimento necessita di verifiche continue

Circolare sui compiti. Al riguardo il Ministro ha espresso il suo pensiero finalizzato alla regolamentazione. Fa riferimento a dei casi concreti. Non ritengo rappresentativi la realtà quotidiana (compiti e verifiche assegnati la sera per la mattina…). Di fronte a queste situazioni, se non previste dal Patto di corresponsabilità DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) gli Istituti scolastici possono intervenire, sanzionando i comportamenti degli insegnanti coinvolti.

Fatta questa premessa, l’apprendimento è un processo importante che non può essere consegnato a verifiche e compiti limitati nel tempo. Queste sono ordinarie. Si effettuano ogni giorno con domande che richiedono risposte da parte degli studenti…

La lezione, così bistrattata, è continuamente attraversata da questi momenti di controllo del traguardi raggiunti, dando cittadinanza alla fatica, ma anche alla soddisfazione dello studente, quando la sua risposta è apprezzata collettivamente (professori e compagni).

Se le verifiche si riducono a pochi momenti dell’anno scolastico oppure si eliminano, resta la socializzazione (lo stare insieme) quasi vacanziera.

Il Ministro si contraddice

La pubblicazione della circolare evidenzia anche la contraddizione nella quale cade il Ministro. Due mesi fa circa, G. Valditara evidenziava “livelli preoccupanti di competenza. A dichiararlo è il Ministro Valditara, che fa riferimento all’ultimo Rapporto Censis. Il Responsabile dell”Istruzione ha così dichiarato al Senato “Tra gli studenti delle superiori, ben il 43,5% non raggiunge competenze minime in italiano e il 47,5% in matematica…Il 41% degli studenti confondono le poesie di Leopardi con quelle di D’Annunzio. Molti studenti non sanno neppure situare la Palestina e qualcuno persino non conosce dove si trova il Po. È abbastanza diffuso l’utilizzo del maiuscolo perché purtroppo molti studenti non conoscono il corsivo”.

Di fronte a questa situazione il Ministro, invece di aumentare la serietà della scuola, esaltando il ruolo delle verifiche anche continue, propone come scrive M. Pomini su ilfattoquotidiano.it (Docente di economia – Università di Padova) la riduzione del rigore, poco coerente con la prospettiva (metafisica) conservatrice.

Fondato quindi il sospetto dell’accademico che riduce la pubblicazione della circolare a “un momento di molesto marketing scolastico, un’attività che piace molto al ministro per avere qualche applauso genitoriale e qualche riga sui giornali ” .

