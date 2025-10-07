USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 7.10.2025.

Restituzione dei posti dalle graduatorie esaurite per totale scorrimento.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche PERSONALE DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e PERSONALE EDUCATIVO, per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento – V TURNO DI NOMINE

Allegati m_pi.AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013407.07-10-2025 (311 kB) – 27 download

PPPP (34 kB) – 17 download

GPS Venezia, classi di concorso esaurite dopo il 5° turno di nomine

