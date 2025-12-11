USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 11.12.2025.
Classi di concorso restituite con il 14° turno di nomine
Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia.
Restituzione ulteriori posti graduatorie esaurite per totale scorrimento, all’esito del 14° turno di supplenze.
Allegati
