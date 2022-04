Classi pollaio, tramontata la soluzione Azzolina. Avanza invece l’approccio non problematico, attendistico e tecnico (A. Gavosto)

Classi pollaio. Ormai lo scenario è ben definito. Innanzitutto la soluzione Azzolina formalizzata nella proposta di legge 5 luglio 2018 è definitivamente accantonata. Si prevedeva un intervento in tre anni, portando tutte le classi ad avere max 22 alunni, elevabili a 23 per i resti. Ovviamente non si trattava di una rimodulazione delle classi esistenti, bensì di quelle in entrata.

Ottima la proposta, meno radicale di quella ipotizzata dal filosofo greco U. Galimberti, sostenitore da sempre di classi educative composte da 15 alunni.

Il nodo critico che ha portato all’accantonamento della proposta-Azzolina è il costo economico (5 miliardi di € a regime). Il via è stato dato da V. Aprea (FI) e A. Ascani (PD).

All’epoca dichiarava L. Azzolina “È vero, è un progetto molto ambizioso e i costi sono molto elevati. Ma è in gioco il futuro del nostro Paese. Dall’istruzione seria e rigorosa bisogna ripartire. Non possiamo permetterci i tassi di dispersione scolastica e abbandono scolastico che abbiamo. Sono assolutamente convinta che le riforme fatte in passato dal legislatore italiano siano state deleterie perché realizzate da persone che a scuola non avevano mai messo nemmeno il naso, lavorativamente parlando, come l’ex ministro dell’Istruzione Gelmini. Ho iniziato a rispondere ieri in Commissione, in particolar modo a Forza Italia. L’onorevole Aprea mi ha dichiarato guerra, accusandomi di essere rimasta scioccata dalla legge Gelmini. In realtà non si rende conto che dichiara guerra a docenti, studenti e famiglie. Più che scioccata, sono tutt’oggi indignata. Quella legge ha scambiato gli studenti per numeri, per automi. Ho ricordato alle opposizioni che in 20 anni abbiamo perso per strada 3 milioni di studenti che non hanno conseguito il diploma. Vi sembra normale?”

P. Bianchi e A. Gavosto l’approccio non problematico

In sintesi. L. Azzolina fu costretta ad abbandonare il suo progetto affindandolo al PNRR.

Ora non esiste traccia di abolizione delle classi pollaio nei vari progetti legati al suddetto Piano. Il motivo è semplice: P. Bianchi ha dichiarato che tecnicamente il problema non esiste, in quanto solo il 2,9% delle classi sono fuori i parametri stabiliti dal DPR 81/09. Da qui la decisione di attendere il decremento demografico e comunque intervendo solo sulle criticità. Dal prossimo anno quest’ultima miniriforma sarà avviata, ma con alcune criticità.

L’approccio non problematico, minimalista tecnico del Ministro P. Bianchi è confermato da A. Gavosto. In questi giorni è uscito un suo lavoro (La scuola bloccata, Laterza). Alla pubblicazione sono offerte diverse finestre di lancio. L’ultima è della La Stampa (30 aprile). L’intervista rilasciata al quotidiano torinese e che supporta il suo lavoro dedica un passaggio alle classi pollaio. ” Si, è un fenomeno marginale, spesso gonfiato per ragioni di consenso politico e per ottenere più cattedre. Parliamo dello 0,5% delle classi, concentrate nelel classi città e nelel prime classi delle superiori. Affontiamolo dove c’è, sapendo però che l’Italia ha già oggi meno studenti per classe rispetto a molti altri paesi. E le tendenze demografiche ridurranno ancora il rapporto”

Gavosto ipse dixit. Sicuramente non ha esperienza di classi pollaio dove seono presenti anche alunni con Bes, Dsa… Nel nostro Paese, però gli inesperti contano maggiormente di chi entra ogni giorno nelle aule e che è ignorato dalla grande stampa. L’unica eccezione sono i casi che presentano profili socialmente pericolosi (violenze fisiche, psichiche, sessuali su minori).