Classi pollaio, gli inesperti di aula in cattedra

Classi pollaio, tema divisivo. Da una parte gli inesperti di aula sentenziano. Dall’altra gli insegnanti non non riescono ad essere performanti. Lo sciopero ha dato un pessimo segnale.

Classi pollaio, chi ne parla non conosce nulla di questa iattura pedagogica

Classi pollaio. Il tema è divisivo e di nicchia. Da una parte gli “esperti” ne parlano.Dall’altra ci sono i tanti colleghi che denunciano le criticità, limitandosi spesso a un bla bla da corridoio o da bar Al momento però di sostenere iniziative finalizzate all’abrogazione, inspiegabilmente spariscono (Petizione D’Auria, sciopero).

I primi ottengono una visibilità mediatica, superiore alla loro competenza. In altri termini, parlano di una realtà non sperimentata, non vissuta. Eppure, nonostante la loro incompetenza i loro interventi sono ripresi e amplificati, non riuscendo quasi sempre a non superare il contesto scolastico.

Due esempi. Il primo rimanda a P. Bianchi che ha il vantaggio di essere il Mi.

L’ultima sua dichiarazione sul tema risulta molto vaga. “Stiamo vivendo un inverno demografico tra il ’31 e il ’32 avremo più di un milione di bambini in meno, ma fare classi sempre più piccole non ha senso, i bambini in classi troppo piccole non si ritrovano”

P. Bianchi non chiarisce cosa intenda per classi piccole. Pensa al limite minimo posto da U. Galimberti (12 alunni)? Il suo riferimento è quindici-diciotto alunni per classe? In quest’ultimo caso ricordo al Ministro che quest’ultimi sono imposti dalla normativa vigente (D.P.R.81/09). Quindi è tecnicamente (riprendo l’avverbio ripreso più volte dal Ministro) possibile formare classi meno numerose. Purtroppo manca l’impegno politico. La domanda però è un’altra: quale esperienza può avere un professore universitario per affermare che le classi troppo piccole non sono un’esperienza positiva?

Il secondo esempio rimanda all’ultimo lavoro di A. Gavosto “La scuola bloccata” (Laterza 2022). L’approccio, ovviamente è molto asciutto. Non traspare alcuna passione. Del resto se si legge il Cv non è presente alcuna esperienza di aula scolastica. Egli sostiene che le classi pollaio sono poco presenti se si fa riferimento ai parametri del D.P.R.81/09. La sua tesi non abrogativa prosegue, facendo riferimento a uno studio di ” Education at a Glance (Oecd,2021): nelle primarie italiane il numero medio degli studenti è 19, contro i 21 della media Ocse; nelle secondarie di primo grado, il dato italiano è pari a 21, contro i 23 dell’Ocse”.

L. Azzolina la tesi abrogativa supportata dalla sua esperienza

Di contro a questi tecnici inesperti riporto quanto contenuto nella premessa della proposta di legge abrogativa- Azzolina (5 luglio 2018) “Il fenomeno del sovraffollamento delle classi o delle cosiddette «classi pollaio» è una delle grandi emergenze della scuola pubblica italiana…Ridurre il numero massimo di alunni per classe è dunque, in primis, una questione di sicurezza, di incolumità fisica, di igiene e di vivibilità. Ed è questo, in primis, il motivo che ha spinto a presentare questa proposta di legge, volta a rivedere il rapporto alunni/docente per classe. Ma c’è un altro innegabile vantaggio: rivedere il rapporto alunni/docente inciderebbe molto positivamente sulla qualità della didattica poiché avere meno studenti da seguire permetterebbe al docente di dedicarsi individualmente con maggiori attenzione e solerzia ai suoi allievi. Oltre a pregiudicare la formazione degli alunni, il fenomeno delle classi pollaio non consente infatti la piena integrazione dei ragazzi disabili.”

Purtroppo la proposta di legge è stata cassata in Commissione da V. Aprea e A. Ascani (gennaio 2019). In qualità di ministro dell’Istruzione poteva imprimere “velocità abrogativa“. Non l’ha fatto. Occasione persa!