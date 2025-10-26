Classi pollaio, massimo 20 alunni in aula

La Tecnica della scuola, 25.10.2025.

Ilaria Salis rilancia la proposta di legge: “Da ex docente so che è fondamentale”.

Cosa prevede la proposta. Valditara: “Il problema sono le classi piccole”.

Stop alle classi pollaio, non più di venti alunni per classe: lo scorso 23 settembre è stata lanciata una proposta di legge di iniziativa popolare da parte di Alleanza Verdi Sinistra (con relativa raccolta firme) che si batte contro il sovraffollamento di alunni nelle classi.

La proposta, ecco cosa prevede

Ecco quali sono i punti chiave della proposta:

Massimo 20 studenti per classe

Massimo 18 studenti se è presente un’alunna o un alunno con disabilità

Massimo 15 studenti se nella classe sono presenti più alunni o alunne con disabilità

Maggiore attenzione al Sud e alle aree interne, per recuperare il gap negli apprendimenti e contrastare lo spopolamento

Più forza nel contrasto dell’abbandono scolastico e maggiore benessere psicologico per studenti e studentesse

Basta accorpamenti e chiusure di interi plessi: prevediamo un dirigente scolastico ogni 400 studenti e uno ogni 200 studenti nelle piccole isole e nei comuni montani

Aumento del personale ATA per garantire sorveglianza e assistenza in ogni area degli edifici scolastici

Riduzione del finanziamento alle scuole private

Ilaria Salis rilancia l’iniziativa

L’europarlamentare Ilaria Salis ha rilanciato l’iniziativa scrivendo su X: “Ho firmato anch’io la proposta di legge d’iniziativa popolare per ridurre il numero di studenti e studentesse per classe. Da ex insegnante so quanto sia fondamentale evitare classi sovraffollate: migliora le condizioni di lavoro di chi insegna e favorisce l’apprendimento di chi studia. In una classe più piccola c’è più tempo, più cura e un’attenzione maggiore ai singoli percorsi, e la qualità della didattica cresce sensibilmente. Mentre il governo Meloni riduce gli organici, la direzione che dovremmo intraprendere è esattamente l’opposta. Firma anche tu!”.

Valditara: “Il problema sono le classi piccole”

Proprio ieri il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha detto la sua sul tema delle classi pollaio.

Ecco cosa ha detto: “Bisogna fare molta attenzione perché c’è chi in modo molto superficiale pensa che il problema si risolva con classi piccole. Classi piccole sono fallite in Francia, lo ha dimostrato molto bene Invalsi nel suo studio: le classi piccole paradossalmente hanno rendimenti minori. Questo non significa andare verso le classi pollaio o le classi particolarmente numerose, ma la numerosità attuale è una numerosità corretta del sistema italiano. Bisogna semmai dotare le scuole di più insegnanti, più insegnanti in italiano di matematica, in modo che possano realizzare quel potenziamento all’interno della personalizzazione della didattica, quel potenziamento per quei ragazzi che sono più facili e magari anche per facilitare l’accelerazione di altri giovani, quindi nell’ottica di una personalizzazione della didattica sempre più accentuata”.

