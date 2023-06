Quando si parla di classi pollaio, il pensiero corre logicamente alle classi della secondaria di II grado e, in particolare alle classi prime di questo settore, risultanti, in questo 2022-23 appena concluso, ben 2.459 su 25.026 (quasi il 10%) tutte con una incidenza superiore a 27 studenti per classe (da 28 a 32 e più per classe).

L’anno precedente il numero delle prime classi della secondaria di II grado con una incidenza superiore a 27 alunni per classe era stato di 1.981 e nel 2020-21 era stato di 2.081. Come si può rilevare, non si tratta certamente di uno “zero virgola”.

In questo settore, dove le classi pollaio la fanno da padrone più che altrove, le classi sovradimensionate presenti dal primo al quinto anno sono state quest’anno complessivamente 4.679, pari al 3,8% di tutte le 124.552 classi funzionanti, interessando oltre 134mla studenti.

L’anno prima erano state 4.724 e ancor più nel 20-21 quando erano state 5.130, con un’incidenza complessiva superiore al 4%.

Scuole secondaria II grado

anno scolastico Classi di cui >27 al alunni di cui in cl.>27 al 2020-21 122.431 5.130 4,2% 2.628.855 147.296 5,6% 2021-22 124.145 4.724 3,8% 2.659.068 135.409 5,1% 2022-23 124.552 4.679 3,8% 2.645.849 134.082 5,1%

Dopo la secondaria di II grado dove sono di casa le classi pollaio, è la scuola dell’infanzia a registrare una significativa presenza di sezione superaffollate con un rapporto superiore a 27 bambini per sezione: 677 in questo anno scolastico che si sta concludendo e oltre 20mila bambini coinvolti.

Scuole dell’infanzia

anno scolastico Sezioni di cui >27 al bambini di cui in sez.>27 al 2020-21 41.839 1.028 2,5% 875.718 29.619 3,4% 2021-22 41.382 259 0,6% 846.947 7.463 0,9% 2022-23 40.766 677 1,7% 821.970 20.291 2,5%

Nella scuola primaria l’incidenza percentuale di classi con oltre 27 alunni è piuttosto contenuta (lo 0,2%) e il numero delle classi pollaio è di poco superiore a 200 con un coinvolgimento di 5-6mila alunni.

Scuole primaria

anno scolastico Classi di cui >27 al alunni di cui in cl.>27 al 2020-21 126.769 187 0,1% 2.383.676 5.605 0,2% 2021-22 125.495 293 0,2% 2.314.000 6.701 0,3% 2022-23 123.755 218 0,2% 2.260.929 5.558 0,2%

Anche la scuola secondaria di I grado, come la scuola primaria, registra percentuali modeste di classi pollaio, il cui numero è rimasto sotto le 200 unità, mentre nei due anni precedenti si era avvicinato a 300.

Scuole secondaria I grado

anno scolastico classi di cui >27 al alunni di cui in cl.>27 al 2020-21 77.938 274 0,4% 1.611.577 6.915 0,4% 2021-22 77.833 267 0,3% 1.584.999 9.393 0,6% 2022-23 77.237 181 0,2% 1.557.403 5.499 0,4%

L’anno scorso le classi dei diversi settori scolastici con oltre 27 alunni per classe sono state complessivamente 5.543, ma in questo anno scolastico 22-23 sono state 5.755, cioè 212 in più.

Di queste, ben 4.679 si sono concentrate negli istituti della secondaria di secondo grado.

In particolare, nelle classi prime di questo settore nel 2022-23 sono state ben 2.459 su 25.026 (quasi il 10%) le classi con una incidenza superiore a 27 studenti per classe (da 28 a 32 e più per classe).

Tra le 24.828 classi del secondo anno sono state 739 le classi sovraffollate con oltre 27 alunni.

Questo biennio iniziale delle superiori rappresenta il terminale conclusivo dell’obbligo scolastico nel quale confluiscono tutti gli studenti, compresi anche quelli con difficoltà di apprendimento.

Sarebbe logico che in queste classi si evitasse l’eccessivo affollamento di alunni anche per favorire recuperi e personalizzazione di interventi.

Invece, le classi pollaio hanno toccato l’apice con 3.198 classi, ciascuna con oltre 27 studenti, coinvolgendo complessivamente oltre 90mila studenti: 69.678 del primo anno e 21.091 del secondo per un totale di 90.769 ragazzi che hanno trascorso l’anno scolastico in una situazione di precarietà organizzativa, potenzialmente propiziatrice di abbandoni.

