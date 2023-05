Le figure di tutor e orientatore, come proposte e formate, anziché aiutare gli studenti nel loro percorso di crescita, contribuiranno sempre più a una sorta di schedatura degli alunni fin dalla Secondaria di Primo grado, incanalando il loro percorso in funzione di logiche di mercato e limitando precocemente la loro strada, i loro progetti, la loro possibilità di evoluzione e cambiamento in un’ottica aziendalista che rigettiamo.