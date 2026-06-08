Orizzonte Scuola, 8.6.2026.

Nel question time del 4 giugno 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, è stata affrontata la questione relativa alla pubblicazione delle commissioni dell’esame di Stato sul portale del Ministero dell’Istruzione. Da oggi sono consultabili le commissioni d’esame. Coinvolti oltre 527mila studenti e quasi 14mila tra presidenti e commissari. Le prove partiranno il 18 giugno con italiano, il 19 giugno seguirà la seconda prova, poi i colloqui.

Come si svolge il Colloquio dell’Esame di Maturità 2026

il colloquio è l’ultima prova d’Esame: va regolarmente svolto affinché l’esame sia valido;

Le parti: breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale; proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline una breve relazione o un lavoro multimediale formazione scuola-lavoro, verifica competenze di educazione civica;**nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe;***possono essere accertate le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di commissario interno;

viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.

viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. la valutazione del Colloquio si basa sulla griglia di valutazione predisposta dal Ministero;

al Colloquio possono essere attribuiti max 20 punti;

esempi applicativi delle diverse parti;

il punteggio deve essere attribuito nella stessa giornata del Colloquio;

il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente.

Colloquio Esame di Maturità 2026: griglia di valutazione ultima modifica: da