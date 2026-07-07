Come compilare le 150 preferenze in GPS: relazione illustrativa

di Antonio Antonazzo, Gilda degli Insegnanti, 7.7.2026

PRESENTAZIONE DOMANDA InS TD FINALIZZATO AL RUOLO SOSTEGNO O SUPPLENZE (150 PREFERENZE) DA GPS

In attesa dell’apertura della domanda per le 150 preferenze delle GPS , pubblichiamo una relazione illustrativa delle varie sezioni delle domande con alcuni richiami utili per la compilazione a cura del prof.re Antonio Antonazzo della Direzione Nazionale dopo l’incontro avuto al MIM.

Anche quest’anno per poter partecipare

• alle nomine a TD finalizzate al ruolo da GPS 1° fascia sostegno

• ai turni di assegnazione delle supplenze da GPS

sarà necessario procedere alla compilazione della domanda InS, per indicare rispettivamente le sedi di incarichi al 31/8 finalizzati al ruolo e fino a 150 preferenze di sedi/posti/classi di concorso cui si aspira a ricevere una nomina di supplenze.

Prima di procedere ad illustrare le varie fasi della domanda, ricordiamo quali sono le principali novità previste per quest’anno:

a) Chi non ha presentato la domanda di aggiornamento GPS entro il 16 marzo e non compilerà nemmeno la domanda InS (150 preferenze), verrà depennato dalle GPS e il prossimo anno non comparirà nelle graduatorie. Potrà comunque reinserirsi tra 2 anni al prossimo aggiornamento

b) Quest’anno è previsto il così detto “ripescaggio”. Pertanto, coloro che ad un turno dell’algoritmo non avranno nessuna nomina, potranno lo stesso concorrere in turni successivi sulla base di nuove disponibilità sopraggiunte o su eventuali rinunce.

c) Altra novità riguarda la costituzione di POSTI ORARIO che si aggiungono alle usuali cattedre annuali o fino al termine delle attività didattiche e agli spezzoni. Questi posti orari sono costituiti dagli UST, unendo tra loro vari spezzoni compresi quelli inferiori alle 7 ore.

d) Non sarà necessario attendere l’esaurimento di una particolare graduatoria GPS per dare il via libera all’utilizzo delle GI a livello provinciale. Il sistema monitorerà separatamente le GI di ogni singola scuola e, allorquando riscontrerà che in GPS non saranno più presenti aspiranti per quel particolare Istituto, provvederà a dare il via libera all’utilizzo della GI di quella particolare classe di concorso/posto

e) Le sanzioni per le rinunce o l’abbandono dal servizio sono sostanzialmente le stesse rispetto al passato, ma valgono per l’intera vigenza delle graduatorie e non solo per l’anno in corso.

Per quanto concerne la compilazione della domanda, il modello è del tutto simile a quello degli anni scorsi, con sezioni che prevedono:

1) Dati personali

2) Insegnamenti per i quali si concorre

3) Dichiarazione possesso requisiti

4) Preferenze ai fini del ruolo

5) Preferenze ai fini delle supplenze

6) Titoli di riserva

7) Priorità legge 104

8) Riepilogo ed inoltro

Punti 1 e 2. Si tratta solo di verificare che il sistema abbia recepito correttamente i dati anagrafici e, soprattutto, tutte le graduatorie per le quali è stata presentata la domanda. Nel caso ci fossero variazioni sui dati anagrafici, si può procedere ad effettuare le modifiche nell’area personale di ISTANZE ON LINE (non è obbligatorio farlo subito), se invece ci fossero discrepanze sulle graduatorie, occorre interagire subito con gli UST di competenza.

ATTENZIONE: nella sezione 2, relativa agli insegnamenti, è inserita anche la funzione per richiedere la CONFERMA SU POSTI DI SOSTEGNO.

Ovviamente questa sezione potrà essere compilata soltanto da quei docenti che sono stati oggetto di richiesta di conferma da parte delle famiglie. Gli interessati dovranno innanzitutto esprimere la propria volontà di voler accettare la riconferma (eventuale accettazione fatta in precedenza non era e non è vincolante) e poi dichiarare a quale tipologia di posto aspirano (31 agosto, 30 giugno o spezzone).

RICORDIAMO CHE L’EVENTUALE NOMINA PER IL 2026/27 è DEL TUTTO SVINCOLATA DALLA TIPOLOGIA DI CONTRATTO DELL ’A.S. 2025/26.

In altre parole se un docente – che quest’anno aveva solo uno spezzone di poche ore – nella sua domanda dichiarasse di voler accettare solo CONFERME SOSTEGNO su nomine al 31 agosto, nel caso in cui nella scuola in questione ci fosse una cattedra al 31 agosto, quella cattedra gli verrà assegnata con priorità rispetto alle supplenze da GPS. L’algoritmo infatti sarà avviato per una sorta di turno zero per verificare la NOMINABILITA’ del docente, cioè il suo diritto ad una qualsivoglia nomina in tale turno; in caso di risposta affermativa, il posto di conferma verrà tolto dalle disponibilità successive ed assegnato al docente da confermare per continuità sostegno.

Questa sezione era già presente l’anno scorso, ma quest’anno è stata aggiunta una funzione riguardante gli spezzoni (possibile completamento): lo scorso anno si poteva soltanto dichiarare la disponibilità ad accettare la continuità su spezzoni, con eventuale richiesta di completamento; quest’anno invece sarà possibile anche ragionare sull’entità degli spezzoni richiesti, indicando un monte ore minimo ed uno massimo.

Punto 3. Riservato ESCLUSIVAMENTE alla I° fascia sostegno GPS ed intende concorrere per una nomina finalizzata al ruolo.

Si tratta semplicemente di cliccare sul quadratino, dichiarando di avere i requisiti per partecipare a tali tipologie di nomina. Si sottolinea che questa fase è del tutto svincolata dalla fase successiva per le nomine di supplenze che va comunque assolutamente compilata.

Punto 4. Interessa ESCLUSIVAMENTE alla I° fascia sostegno GPS

Gli interessati dovranno indicare le loro preferenze di sedi avendo presente che:

a) Le sedi disponibili sono esclusivamente quelle in organico di diritto, quindi con scadenza 31 agosto

b) Si dovrà specificare se interessati o meno a cattedre orario esterne, specificando se il completamento richiesto può avvenire nello stesso o in diverso comune.

c) Non indicare una sede viene considerato al pari di un’esplicita rinuncia per quella sede particolare e questo comporta l’impossibilità di partecipare alla cosiddetta MINICALL SOSTEGNO, cioè alla successiva fase interprovinciale di tali nomine.

d) Sarà possibile fare scelte puntuali o sintetiche (comune, distretto, provincia).

e) L’assegnazione di una delle sedi indicate nella domanda comporta l’obbligo di accettazione, espressa entro 5 giorni.

f) La rinuncia ad una sede assegnata preclude la possibilità di partecipare ai successivi turni per le nomine da GPS o da GI o da INTERPELLI per qualsivoglia tipologia di nomina.

g) Gli interessati dovranno comunque compilare la sezione 5 per poter partecipare ai turni di nomina su supplenze, nel caso non fossero oggetto di nomina finalizzata al ruolo.

Punto 5. Assegnazione delle supplenze vere e proprie

ATTENZIONE in questa sezione vi è la principale novità rispetto allo scorso anno.

Questa sezione infatti viene presentata con 2 parti ben distinte.

1. La prima è essenzialmente quella dello scorso anno dove gli aspiranti dovranno, per le varie classi di concorso/posti, inserire le loro preferenze indicando la tipologia di contratto cui intendono concorrere (31 agosto, 30 giugno, spezzone), l’intenzione di accettare cattedre orario esterne (stesso comune, diverso comune), eventuale range per gli spezzoni ed eventuale completamento.

2. La novità consiste nella seconda parte della videata dove compare la dicitura POSTI ORARIO

Si tratta di posti che vengono costituiti a livello territoriale da parte dei vari UST utilizzando tutti gli spezzoni (COMPRESI QUELLI INFERIORI ALLE 7 ORE) che residuano dopo le operazioni di assegnazione provvisoria/utilizzo. In altri termini, gli UST provvederanno ad unire tra loro vari spezzoni (con la regola delle 3 scuole e 2 comuni) e li proporranno in una sezione a parte in modo che, chi accetta di compilare questa

sezione sia consapevole che la nomina che riceverà sarà costituita dall’unione di più scuole diverse.

Questi posti orario possono avere la consistenza di cattedre intere (18h, 22+2h, 25h) o spezzoni (almeno pari a 7 ore) e SOPRATTUTTO SARANNO CONSIDERATI (amministrativamente) COME UN TUTT’UNO.

L’analogia che si può fare è con le cattedre orario esterne: infatti, anche per i posti orario è prevista l’opzione stesso comune/diverso comune.

Occorre tenere presente che:

– Chi non compila questa parte della domanda rinuncia esplicitamente a concorrere su tutti i posti “costruiti” ad hoc dagli UST

– Chi compila questa parte deve essere consapevole che la sua nomina sarà su più scuole e che il completamento può avvenire anche su scuole non richieste (ovviamente nei limiti delle tabelle di vicinorietà)

– L’entità degli spezzoni indicata nella prima parte della sezione (min/max) si ripercuote anche nella seconda, nel senso che se uno ha indicato nella sezione“tipo di contratto” di voler accettare uno spezzone compreso tra 7 e 12 ore, lo stesso vincolo varrà anche per i POSTI ORARIO

– Accettare una nomina su spezzone orario potrebbe limitare il diritto ad un eventuale completamento nel caso, ad esempio, la nomina fosse già su due comuni diversi o su 3 scuole.

Punti 6, 7 e 8. Identici a quelli degli anni scorsi e riguardano rispettivamente eventuali titoli di riserva/preferenza e la pagina conclusiva con il riepilogo e la possibilità di inoltro. Come le altre volte sarà possibile annullare l’inoltro e procedere alle modifiche del caso ed inoltrare nuovamente la domanda.

Per quanto concerne la gestione delle nomine, ci sono da segnalare alcune novità:

a) Viene corretta una sorta di disfunzione del sistema relativa all’assegnazione ad una nomina derivante da una precedenza Legge 104.

Fino all’anno scorso, infatti, il sistema assegnava, erroneamente, al docente con precedenza 104 la nomina più favorevole da un punto di vista economico. Da quest’anno, invece, si procederà per VICINORIETÀ al comune di precedenza, sulla base dell’effettiva richiesta dell’aspirante e seguendo l’ordine indicato nella sua domanda

b) Il sistema dovrebbe individuare quei docenti neo nominati in ruolo (quindi non aventi diritto a nomina su supplenza) che avessero presentato la domanda delle 150 preferenze e non avessero ritirato la domanda

c) Il sistema dovrebbe parzialmente inibire le domande dei docenti di ruolo, che presenteranno domanda di supplenza, ma non potranno indicare spezzoni né supplenze sulla classe di concorso di titolarità per il 2026/27

d) La domanda potrà essere ritirata in qualsiasi momento, tranne che in fase di elaborazione

Come compilare le 150 preferenze in GPS: relazione illustrativa

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