dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 2.6.2023.

Si può fare dal sito della Gilda degli insegnanti di Venezia o da quello dell’UAT della provincia di Venezia.

Le graduatorie di prima fascia e gli elenchi aggiuntivi degli insegnanti saranno aggiornati nel 2024 ma può essere facilmente consultato per controllarne il punteggio e la posizione in graduatoria

Le graduatorie

Chi vuole conoscere l’attuale posizione nelle graduatorie, può consultare lo “Speciale” dal sito della Gilda degli insegnanti di Venezia, in particolare nella sezione dedicata alle GPS del 2022/23 .

Questa operazione risulta essenziale per il sostegno, dal momento che anche quest’anno è previsto un piano straordinario di assunzioni direttamente dalla graduatoria di prima fascia.

È possibile anche controllare il sito dell’Ufficio Scolastico della provincia di Venezia, cercare le graduatorie pubblicate lo scorso anno e ricordarsi di aggiungere gli elenchi aggiuntivi che verranno pubblicati.

In ogni caso tutti i documenti dell’UAT I di Venezia relativi alle GPS dello scorso anno sono raccolti nella sezione dedicata della Gilda di Venezia.

I controlli e le modifiche

Per avere una visione più completa bisogna però attendere i mesi di mesi di giugno e luglio, quando l’UAT I di Venezia pubblicherà le graduatorie aggiornate per l’anno scolastico 2023/24, gli elenchi aggiuntivi e il secondo elenco aggiuntivo dei candidati abilitati/specializzati all’estero in attesa di riconoscimento, come previsto attualmente dalla bozza del decreto sulle modalità di assunzione dal sostegno della graduatoria di prima fascia.

Le graduatorie di prima e seconda fascia, non sono soggette ad aggiornamento dal momento che non è possibile inserire titoli e servizi dell’anno scolastico 2022/23. Tuttavia potrebbero subire delle modifiche in base ai controlli effettuati dalle segreterie e dall’Ufficio Scolastico.

ATTENZIONE allo scioglimento della riserva

Elenchi aggiuntivi alla graduatoria di prima fascia: i candidati che entro il 27 aprile hanno presentato domanda con riserva di conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2023 dovranno obbligatoriamente sciogliere la riserva tra il 21 giugno e il 4 luglio 2023 per comparire pienamente negli elenchi.

Da questo elenco, i docenti potranno essere chiamati a coprire supplenze con clausola risolutiva e potrebbero essere selezionati per eventuali ruoli nel sostegno in caso di riconoscimento favorevole del titolo.

