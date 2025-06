Come funziona il pagamento del TFR dei precari

di Patrizia Del Pidio, Money, 23.6.2025.

Ogni anno a giugno scadono numerosi contratti a tempo determinato nel comparto scuola, ma quando viene pagato il TFR dei docenti precari? Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è una mensilità differita che il dipendente accantona in costanza di rapporto di lavoro la quale viene, poi, liquidata alla cessazione del rapporto lavorativo.

Il TFR degli insegnanti precari quando viene pagato? Come controllare lo stato del pagamento del Trattamento di fine rapporto e a quanto ammonta?

Gli insegnanti precari che stipulano un contratto a tempo determinato nella scuola, a meno che non si tratti di un contratto breve, hanno la cessazione del rapporto di lavoro il 30 giugno o il 31 agosto, il TFR spetta a tutti i lavoratori dipendenti, anche a quelli con contratto a termine e viene calcolato sulla base del periodo lavorato. Anche i docenti precari ricevono il TFR alla scadenza del contratto, anche se non in modo immediato. Occorre infatti attendere almeno un anno per ottenere il trattamento di fine rapporto.

