di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 27.4.2023.

Chiarimenti sulla possibilità di usufruire della ‘call veloce’ prevista dal decreto P.A per la I fascia Gps sostegno.

In via straordinaria per l’a.s. 2023/2024 sono state confermate le assunzioni in ruolo dalla I fascia Gps sostegno e dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia Gps riferiti sempre al sostegno. Si attingerà da questo canale solo per quanto riguarda i posti di sostegno che residueranno dopo la procedura ordinaria delle immissioni dalle graduatorie di merito. La situazione potrà quindi essere variegata da provincia a provincia.

Un’altra novità riguarda poi anche la possibilità per i docenti inseriti nella I fascia delle Gps sostegno di poter godere anche della ‘call veloce’ nelle procedure di attribuzione del ruolo.

Vediamo di cosa si tratta.

Call veloce: in cosa consiste?

Solitamente la call veloce è una procedura di immissione in ruolo “per chiamata”, riservata agli iscritti nelle Gae e nelle graduatorie di merito, con cui gli aspiranti possono presentare domanda per una provincia o una regione diversa da quella di pertinenza.

Questa procedura aggiuntiva, introdotta dalla legge 219 del 20 dicembre 2019, è su base volontaria. Solo infatti quando si conoscono gli eventuali posti residuati dopo la procedura ordinaria di assunzioni gli uffici scolastici provvedono a pubblicare le disponibilità. Viene quindi a questo punto aperta una breve finestra temporale entro cui gli aspiranti potranno presentare la domanda indicando la provincia o la regione d’interesse su cui provare a conseguire la cattedra.

Un’opportunità dunque in più per i docenti di essere assunti.

‘Chiamata veloce’ anche per le Gps sostegno I fascia

Col Decreto P.A è stata estesa la possibilità di godere della call veloce anche per gli aspiranti inseriti nella I fascia delle Gps sostegno. Questo rappresenterà però l’ultimo step: vi si farà ricorso solo qualora residueranno ancora posti di sostegno dopo le assunzioni da I fascia delle Gps e dagli elenchi aggiuntivi.

Con la call veloce sarà possibile rendersi disponibile per le immissioni in ruolo su sostegno per altra provincia rispetto a quella di iscrizione nelle Gps.

.

.

.

.

.

.

Come funzionerà la Call veloce Gps I fascia sostegno a.s. 2023/24

ultima modifica: da