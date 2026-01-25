Come iscriversi alle Graduatorie d’istituto

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 24.1.2026.

Graduatorie d’istituto per le supplenze 2026/2028: come iscriversi.

Tipologie graduatorie d’istituto e conferimento delle supplenze



Per iscriversi alle graduatorie d’istituto per le supplenze di seconda e terza fascia bisogna attendere l’emanazione della prossima O.M. con la quale è dettata la procedura per l’aggiornamento non solo delle graduatorie provinciali, ma anche di quelle d’istituto.

Tipologie graduatorie d’istituto

A livello di ogni singolo istituto operano tre graduatorie:

La prima è costituita dai docenti facenti parte delle GaE dette graduatorie sono utilizzate per l’assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati e per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato.

La seconda costituita dai docenti inseriti in prima fascia delle GPS, alla quale possono iscriversi anche i docenti inseriti in GaE, che contestualmente chiedono l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto indicando fino a un massimo di venti istituzioni.

La terza costituita dai docenti iscritti in seconda fascia GPS che contestualmente chiedono l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto indicando fino a un massimo di venti istituzioni.

Ordine nel conferimento delle supplenze

Sui posti che restano vacanti e disponibili, dopo le immissioni in ruolo, l’amministrazione nomina, con contratto a tempo determinato, attingendo prioritariamente dalle GaE e nel caso di esaurimento nell’ordine, qualora dovesse esaurirsi la prima fascia, dalla graduatoria di seconda fascia GPS.

Differenziazione delle supplenze

Le supplenze si differenziano in relazione alla loro durata:

Annuali, fino al 31 agosto dell’anno di riferimento; Temporanee fino al termine delle attività didattiche, 30 giugno; Brevi e saltuarie per la sostituzione dei docenti di ruolo.

Conferimento delle supplenze

Le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche sono attribuite dall’UST (Ufficio Scolastico Territoriale), che procede all’assegnazione dei posti vacanti di norma fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento;

Per le supplenze brevi e saltuarie, provvede il dirigente scolastico di ogni singola istituzione, utilizzando le graduatorie d’istituto. Fermo restante che qualora dovessero essere esaurite le graduatorie di prima e di seconda fascia e dovesse esistere la necessità di coprire posti per l’intero anno, provvede il dirigente scolastico utilizzando le graduatorie d’istituto.

