Come si diventa insegnante nel 2025

La procedura prevista: titoli di accesso, abilitazione , concorso e anno di prova.

La specializzazione in sostegno.

Per diventare insegnante, oltre alla passione individuale di ogni singolo aspirante è necessario superare un percorso articolato in diversi e approfonditi passaggi, richiede oltre a una profonda conoscenza della disciplina, delle competenze pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, valutative, didattiche e tecnologiche, disciplinari e capacità di saper progettare, percorsi didattici adeguati alle esigenze dei singoli studenti.

Insegnante di scuola dell’infanzia e primaria

Per diventare docente di scuola dell’infanzia e primaria occorre avere la laurea magistrale in scienze della Formazione Primaria, o il diploma abilitante di scuola magistrale o istituto magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti, risultare tra i vincitori e superare l’anno di formazione e prova con test finale consistente in una lezione simulata.

Insegnante di scuola secondaria

Per diventare docente di scuola secondaria di primo e secondo grado è necessario come prima cosa conseguire una laurea magistrale nella disciplina che si desidera insegnare, iscriversi al percorso di formazione iniziale universitario accademico al fine di acquisire 60 crediti formativi universitari (CFU) e l’abilitazione; partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti, risultare nell’elenco dei vincitori e infine superare l’anno di formazione e prova con test finale.

Percorso universitario accademico

Il percorso universitario accademico di formazione iniziale, selezione e prova, previsto per i docenti di scuola secondaria, si pone l’obiettivo di sviluppare nei futuri docenti oltre alle competenze elencate sopra, la capacità di saper progettare percorsi didattici adeguati alle capacità e ai talenti delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere in loro una formazione adeguata atta a saper fruire in modo positivo dei benefici dell’educazione, dell’istruzione .

Specializzazione in sostegno

Se si aspira a diventare docente di sostegno per insegnare ai soggetti disabili, oltre al titolo di studio e l’abilitazione per la disciplina d’insegnamento, occorre conseguire la specializzazione per l’ordine di scuola specifico di cui si ha il titolo di studio, partecipare al concorso per i docenti di sostegno, rientrare tra i vincitori e superare l’anno di formazione e prova.

