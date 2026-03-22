dalla Gilda degli insegnanti della Liguria, 21.3.2026.
Chi voterà i nuovi quadri orari rischia di lavorare a favore di questi nuovi “distruttivi” quadri orari.
La Gilda degli Insegnanti nazionale ha dato alcune indicazioni ai collegi docenti degli istituti tecnici che abbiamo pubblicato in questo post specifico oltre che all’interno di quest’altro.
Mi sembra opportuno affiancare a quanto scritto da Roma alcune righe per spiegare meglio questo messaggio e cercare di arrivare al maggior numero di docenti.
I nuovi quadri orari dell’istruzione tecnica sembrano in continuità con il progetto di distruzione della scuola pubblica iniziato all’inizio degli anni duemila (N.B. il 21 aprile la Gilda degli insegnanti della Liguria organizza la proiezione del documentario “D’Istruzione Pubblica” che spiega bene com’è andata..).
Per questo “la Gilda Unams ha chiesto al Parlamento di rinviare al prossimo anno l’attuazione della riforma, per rendere possibile una riflessione condivisa e correttivi al Decreto Ministeriale”.
Nelle prossime settimane i collegi docenti saranno chiamati ad esprimersi su questa riforma. La Gilda chiede di “astenersi dall’adottare qualsiasi delibera sui quadri orari dei nuovi percorsi dei Tecnici”. Nello specifico significa dare un voto contrario a qualsiasi delibera sul tema, o al limite votare sì a delibere che confermino l’attuale quadro orario.
Bisogna rendersi conto che chi voterà diversamente rischia di lavorare a favore di questi nuovi “distruttivi” quadri orari.
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Commento alle istruzioni per i collegi docenti degli istituti tecnici ultima modifica: 2026-03-22T07:18:13+01:00 da