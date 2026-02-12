di Sara Adorno, La Tecnica della scuola, 11.2.2026.

Le cifre attuali e il confronto: nel 2026 si guadagna come nel 1999. Perché non si interviene?

Per gli esami di Maturità del 2026 i compensi destinati ai commissari e ai presidenti di commissione restano invariati rispetto al passato: importi che, incredibilmente, sono fermi al 2007. A stabilirli è il decreto interministeriale del 24 maggio 2007, mai aggiornato nei diciotto anni successivi. Un’anomalia che desta perplessità e malcontento tra chi opera nel mondo della scuola, specie in un contesto in cui l’inflazione e l’aumento del costo della vita hanno reso quei numeri sempre più lontani dalla realtà attuale.

Le cifre attuali (dal 2007 a oggi)

Come ampiamente riportato, (leggi l’articolo), i compensi lordi previsti sono:

Presidente di commissione : 1.249 euro

: 1.249 euro Commissario esterno : 911 euro

: 911 euro Commissario interno: 399 euro

A questi si aggiungono rimborsi chilometrici (0,50 euro/km) e indennità giornaliera in caso di trasferta, calcolate in base alla distanza e al numero di giorni di presenza.

Ma prima del 2007? Uno sguardo ai compensi in Lire

Per ricostruire lo scenario precedente al 2007 abbiamo letto la circolare ministeriale n. 104 del 1999 che stabiliva compensi forfettari suddivisi in due voci (ovviamente in Lire): funzione e trasferta.

1. Compenso forfettario lordo per la funzione (1999):

Presidente : 2.200.000 lire ≈ 1.136 euro

: 2.200.000 lire ≈ Commissario esterno : 1.600.000 lire ≈ 827 euro

: 1.600.000 lire ≈ Commissario interno: 700.000 lire ≈ 362 euro

Conversione effettuata al tasso ufficiale di 1 € = 1.936,27 lire.

In caso di più classi o commissioni, era previsto un compenso aggiuntivo proporzionale, senza incremento per la trasferta.

2. Compenso forfettario lordo per la trasferta (1999):

Membro interno: 300.000 lire ≈ 155 €

≈ 155 € Presidente o membro esterno nominato nel comune ma fuori distretto: 450.000 lire ≈ 232 €

≈ 232 € Sedi d’esame fuori comune raggiungibili in: max 60 minuti: 1.000.000 lire ≈ 517 € 61–100 minuti: 1.600.000 lire ≈ 827 € oltre 100 minuti: 4.000.000 lire ≈ 2.066 € Isole minori: 1.000.000 lire ≈ 517 €



Conversione effettuata al tasso ufficiale di 1 € = 1.936,27 lire.

Il confronto: nel 2026 si guadagna come nel 1999

Analizzando i dati emerge un fatto sorprendente: i compensi per commissari e presidenti oggi sono sostanzialmente allineati a quelli del 1999, ma senza alcun adeguamento al costo della vita degli ultimi 26 anni.

Se nel 1999 un presidente guadagnava circa 1.368 euro lordi (tra funzione e trasferta), oggi ne percepisce 1.249, con un aumento quasi simbolico se si prende in considerazione anche la trasferta, del tutto assorbito dall’inflazione. Stesso discorso per i commissari esterni, passati da circa 827 a 911 euro (esclusa la trasferta).

Un blocco che dura da quasi vent’anni

Il mancato adeguamento dei compensi dal 2007 ad oggi non può essere considerato un semplice ritardo amministrativo. In quasi vent’anni, infatti, il costo della vita è aumentato notevolmente, il lavoro dei docenti è stato reso più complesso da normative, responsabilità crescenti e crisi emergenziali (pandemia, digitalizzazione forzata, nuovi bisogni educativi), eppure, le retribuzioni accessorie, come quella per gli esami di Stato, sono rimaste identiche.

Perché non si interviene?

Tenuto conto che questi compensi sono fermi da un quarto di secolo, perché non si decide a intervenire? Lo abbiamo chiesto al prof. Reginaldo Palermo, vice direttore della Tecnica della Scuola e con una lunghissima esperienza sul campo: “In realtà ormai l’esame di Stato (adesso Maturità) ha perso di gran lunga il suo valore formale anche se è rimasto rilevante per gli studenti che lo devono sostenere e quindi per gli aspetti emotivi che ad esso sono legati. Evidentemente questo non è sufficiente a convincere chi deve prendere delle decisioni al riguardo. A meno che non si voglia dare implicitamente ragione a chi sostiene che ormai gli esami hanno fatto il loro tempo e sarebbe meglio abolirli per eliminare, così, ogni forma di spreco”.

Commissari esami di maturità: compensi fermi da quasi vent'anni

