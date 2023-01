Obiettivo scuola, 29.1.2023.

Le FAQ.

Con il Decreto n. 11 del 25 Gennaio 2022 sono state individuate le discipline oggetto della seconda prova scritta per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 2022/2023 e sono state definite le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’Esame.

Nei prossimi mesi sarà emanata apposita circolare ministeriale che disciplinerà le modalità di formazione delle commissioni. Detta circolare indicherà i soggetti che hanno l’obbligo di presentare domanda (in qualità di presiente e/o commissario esterno) e coloro che invece hanno la mera facoltà.In particolare possiamo individuare tre casi:

Soggetti obbligati a presentare domanda telematica (tramite Istanze OnLine)

Soggetti che hanno la mera facoltà di presentare domanda telematica (tramite Istanze OnLine)

Soggetti che non rientrano nelle suddette casistiche, che potranno inviare MAD (Messe a Dispostizione) ai vari uffici scolastici.

FAQ 1

Insegno Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A-12) in una classe seconda (classe non terminale) di una scuola secondaria di ii grado statale contratto al 30 giugno\31 agosto. Non sono abilitato\a sulla disciplina. Sono obbligato\a presentare domanda in qualità di commissario esterno?

Sì. in generale hanno l’obbligo di presentare la domanda coloro che insegnano discipline che rientrano nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni. ciò a prescindere dal fatto che il docente insegni o meno in una classe terminale (classe quinta).

FAQ 2

Insegno Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A-12) in una classe seconda (classe non terminale) di una scuola paritaria contratto al 30 giugno\31 agosto. Non sono abilitato\a sulla disciplina. Sono obbligato\a presentare domanda in qualità di commissario esterno?

no. l’obbligo riguarda solo il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato o con contratto al 30 giugno\31 agosto nelle scuole statali. semmai, se sussistono i requisiti, il docente avrà la facoltà di presentare domanda (vedi faq. 3)

FAQ 3

Insegno Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A-12) in una classe seconda (classe non terminale) di una scuola paritaria contratto al 30 giugno\31 agosto. Non sono abilitato\a sulla disciplina. posso presentare domanda in qualità di commissario esterno?

no. i docenti che non sono in servizio nelle scuole statali, possono presentare domanda telematica (facoltà) solo se sono verificate due condizioni congiunte: in possesso di abilitazione o di idoneità all’insegnamento nella relativa classe di concorso

solo se, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

FAQ 4

Insegno Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A-12) in una classe seconda della scuola secondaria di i grado statale con contratto al 30 giugno\31 agosto. Non sono abilitato\a sulla disciplina. posso presentare domanda in qualità di commissario esterno?

no. i docenti che non sono in servizio sulle classi di concorso affidate ai commissari esterni, possono presentare domanda (facoltà) solo se hanno prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento nelle discipline comprese nelle classi di concorso afferenti alle indicazioni nazionali e alle linee guida dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

FAQ 5

Insegno Italiano, Storia e Geografia (classe di concorso A-12) in una classe seconda della scuola secondaria di i grado statale con contratto fino al termine delle lezioni. Non sono abilitato\a sulla disciplina. posso\devo presentare domanda in qualità di commissario esterno?

no. l’obbligo riguarda solo chi è in servizio con un contratto a tempo indeterminato o al 30 giugno/31 agosto.

d’altro canto, non vi è nemmeno la facoltà di presentare domanda telematica in quanto questa possibilità è riservata ai soli docenti abilitati e solo se, negli ultimi tre anni abbiano prestato effettivo servizio per almeno un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Resta ferma la possibilità di inviare mad.

FAQ 6

Coloro che non rientrano tra chi deve o ha la facoltà di inviare domanda telematica, cosa possono fare?

il restante personale può in ogni caso inviare mad (modello di messa a disposizione) secondo le indicazioni fornite dai vari uffici scolastici provinciali. a tal fine occorre monitorare i siti degli uffici.

FAQ 7

Sono un docente in servizio in una provincia diversa da quella di residenza. quali sedi posso indicare?

Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico nel quale è presente la scuola in cui si presta sevizio (salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2, del d.m. n. 183 del 2019) e i comuni della provincia di servizio o residenza (purché compresa nella regione di servizio) e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza.

le preferenze sono facoltative in quanto nel caso in cui non si venga soddisfatti a domanda, si procede con l’assegnazione d’ufficio, secondo l’opzione di maggior gradimento espressa dall’aspirante (servizio\residenza). In assenza dell’opzione, si opera sulla provincia di servizio.

FAQ 8

Sono stato designato commissario interno. Devo presentare domanda?

no non devono presentare domanda coloro che sono stati designati commissari interni o referenti del plico telematico.

FAQ 9

Qual è il compenso dei commissari esterni?

per i commissari esterni operanti su due classi è previsto un compenso di € 911 (lordo) a cui si aggiunge il compenso correlato alla distanza dal luogo di residenza o servizio rispetto alla sede di esame (quest’ultimo soggetto a tassazione, solo per la parte eccedente €. 46,48 giornaliere). per un approfondimento si veda questo articolo

FAQ 10

Sono in servizio su posto di sostegno con contratto al 30 giugno/31 agosto, abilitato anche su a-47 (matematica applicata). devo \posso presentare domanda? essendo in servizio su posto di sostegno non sussiste alcun obbligo. d’altra parte, se il docente è in possesso di abilitazione all’insegnamento in una disciplina affidata a commissari esterni, hanno la facoltà di presentare domanda se con contratto a tempo indeterminato o con contratto al 30 giugno\31 agosto nell’anno in corso oppure per almeno un anno negli ultimi tre (sulla disciplina in questione).

non possono presentare domanda coloro che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato

