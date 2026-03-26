di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 25.3.2026.

Commissioni Maturità 2026, il cronoprogramma per scuole e personale: tutte le scadenze e i modelli da inviare.

Con la pubblicazione della nota n. 90455 del 25 marzo 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato il percorso amministrativo per la formazione delle commissioni dell’esame di Stato 2025/2026. Per i dirigenti scolastici e il personale docente si apre una fase densa di adempimenti tecnici e scadenze inderogabili, essenziali per la corretta configurazione delle commissioni d’esame.

Primo step: la configurazione delle commissioni (Modelli ES-0 e ES-C)

Le istituzioni scolastiche, sia statali che paritarie, devono procedere prioritariamente alla proposta di configurazione delle commissioni attraverso il portale SIDI.

Modello ES-0: i Dirigenti Scolastici devono inserire la proposta di abbinamento delle classi (una commissione ogni due classi) e la ripartizione dei candidati esterni. Una particolare attenzione è richiesta nella gestione delle lingue straniere per gli indirizzi che prevedono la disciplina “A-22”.

i Dirigenti Scolastici devono inserire la proposta di abbinamento delle classi (una commissione ogni due classi) e la ripartizione dei candidati esterni. Una particolare attenzione è richiesta nella gestione delle lingue straniere per gli indirizzi che prevedono la disciplina “A-22”. Modello ES-C: dopo che i consigli di classe hanno designato i commissari interni, i dirigenti devono registrare tali nominativi telematicamente e inoltrare il modello all’Ufficio Scolastico Regionale (USR).

Le domande individuali: Modelli ES-E e ES-1

Parallelamente agli adempimenti delle segreterie, il personale interessato deve rispettare le scadenze per la presentazione delle istanze individuali tramite il portale POLIS – Istanze on line.

Presidenti (Modello ES-E): i soggetti aventi titolo devono presentare domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti.

i soggetti aventi titolo devono presentare domanda di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti. Nomine (Modello ES-1): per partecipare effettivamente al procedimento di nomina come presidente o commissario esterno, è obbligatorio trasmettere il modello ES-1. La sola presentazione del modello ES-E, se non integrata dall’ES-1, non permette la nomina.

Obblighi di presenza fino al 30 giugno

La nota ricorda che l’incarico è un obbligo di servizio e non è consentito rifiutarlo, salvo casi documentati. Tutto il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni d’esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola fino al 30 giugno 2026, garantendo la presenza in servizio durante i giorni delle prove scritte.

Il calendario

L’allegato 5 alla nota contiene tutte le scadenze da rispettare.

Modulistica

La nota è corredata dai seguenti allegati:

Modello per la formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-0); Modello per l’individuazione dei commissari interni, con istruzioni per la compilazione (modello ES-c); Modello per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco regionale dei presidenti (modello ES-E); Modello per la presentazione dell’istanza di nomina in qualità di presidente e/o commissario, con istruzioni per la compilazione (modello ES-1); Calendario con l’indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e tecnici; Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di presidente; Elenco delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di commissario; Elenco delle classi di concorso da indicare sul modello ES-1; Riepilogo degli adempimenti dei dirigenti scolastici e dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali; Elenco degli indirizzi con disciplina scelta per la seconda prova con classe di concorso “A-22”; Elenco degli indirizzi con altra disciplina del colloquio affidata a commissari esterni di lingua straniera con classe di concorso “A-22”.

La nota

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Commissioni Maturità 2026, tutte le scadenze e i modelli

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