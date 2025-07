Compensi FIS visibili su NoiPA dal 9 luglio

di Massimiliano Esposito, Infoscuola24, 10.7.2025.

FIS visibile su NoiPA: compensi in arrivo con il secondo cedolino di luglio 2025 emesso separatamente..

Compensi FIS: visibili su NoiPA ma pagati a parte

Dal 9 luglio 2025 i compensi del Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS) risultano visibili su NoiPA per il personale scolastico. Tuttavia, molti insegnanti e ATA, nel visualizzare il consueto cedolino di luglio, non hanno trovato le somme attese. La spiegazione è semplice: il FIS viene liquidato con un cedolino separato, distinto da quello ordinario, visibile dalla seconda settimana di luglio.

Quando viene pagato il FIS

Il pagamento effettivo dei compensi FIS avviene quindi tramite un secondo cedolino. Le scuole che hanno inviato correttamente i dati entro la fine di giugno 2025, secondo le indicazioni del MEF, vedranno il pagamento accreditato già a luglio. In caso contrario, il personale dovrà attendere un’emissione successiva. È bene sottolineare che le somme sono al netto, quindi già comprensive di tutte le ritenute.

Quando arriva materialmente il pagamento del FIS

Per chi visualizza il secondo cedolino su NoiPA già dal 9 luglio, il pagamento sul conto corrente avviene generalmente tra il 15 e il 20 luglio, compatibilmente con i tempi tecnici di accredito da parte del MEF. Si tratta di un’emissione cosiddetta “fuori sistema” rispetto a quella ordinaria dello stipendio, e quindi soggetta a una finestra di pagamento distinta.

Tuttavia, è importante chiarire che ATA e docenti riceveranno materialmente il FIS solo dopo che la scuola di appartenenza avrà ricevuto i fondi dal Ministero. A quel punto, spetta al DSGA e al dirigente scolastico elaborare e caricare le competenze su NoiPA, lavorando caso per caso. L’erogazione, quindi, non è generalizzata, ma dipende dalla gestione puntuale da parte di ciascuna istituzione scolastica e viene attribuita a ciascun dipendente singolarmente, sulla base delle attività effettivamente svolte e validate.

Cos’è il FIS e come si collega al MOF

Il Fondo per l’Istituzione Scolastica (FIS) è una delle componenti del più ampio MOF, acronimo che indica il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, istituito dall’art. 39-bis del CCNL Scuola 2016-2018. Il MOF comprende diversi capitoli di spesa destinati a migliorare l’offerta formativa, tra cui:

2555/5: Funzioni strumentali, incarichi specifici ATA, area a rischio

2555/6: Ore eccedenti

2555/12: Attività complementari di educazione fisica

2555/13: Valorizzazione del personale scolastico

Il FIS, in particolare, retribuisce attività aggiuntive svolte da docenti e ATA, come progetti, funzioni strumentali e incarichi organizzativi.

Cosa fare se non si visualizza il secondo cedolino

Chi non vede il secondo cedolino su NoiPA può rivolgersi alla segreteria scolastica per verificare se i dati siano stati trasmessi nei tempi previsti.

In assenza di invio entro giugno, il pagamento slitterà a un’emissione successiva. Si consiglia di monitorare regolarmente l’area personale su NoiPA e consultare eventuali comunicazioni della scuola.

