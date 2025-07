Requisiti per accedere al compenso

Per poter beneficiare del compenso per la continuità didattica, i docenti devono soddisfare alcuni requisiti specifici:

Servizio Continuativo: È necessario avere prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione scolastica.

È necessario avere prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso la stessa istituzione scolastica. Contesto Scolastico: La scuola deve trovarsi in un’area caratterizzata da forte disagio socio-economico, dove la stabilità del personale è particolarmente critica.

La scuola deve trovarsi in un’area caratterizzata da forte disagio socio-economico, dove la stabilità del personale è particolarmente critica. Contrattazione Scolastica: Il compenso viene deciso in sede di contrattazione integrativa e non tramite domande individuali, il che semplifica il processo per i docenti.

RSU

I rappresentanti sindacali (RSU) all’interno della scuola sono coinvolti nella contrattazione per la ripartizione del bonus. La contrattazione di istituto deve stabilire i criteri di ripartizione della risorsa, tenendo conto dell’effettivo servizio prestato e della continuità garantita agli studenti (quindi anche cambiando classe ma restando nella stessa scuola). Anche il personale docente trasferito in quanto perdente posto e rientrato nell’istituzione scolastica nel corso del periodo in esame può essere individuato quale beneficiario del compenso in proporzione all’effettivo servizio prestato. Qualora non interamente impiegata per la finalità prevista, la risorsa per la continuità rimanente può essere ricontrattata, anche senza originario vincolo di destinazione