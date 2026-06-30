Gilda insegnanti di Venezia, 30.6.2026.

Sul sito del MIM sono ste individuate le fasce di complessità delle istituzioni scolastiche.

Per l’anno scolastico 2026/2027, tenuto conto sia dei dati dell’organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Le istituzioni scolastiche, individuate nell’Allegato A, sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:

– Fascia A: da 53 punti in poi;

– Fascia B: da 32 a 52 punti;

– Fascia C: fino a 31 punti.

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Venezia. Complessità scuole a.s. 2026/27

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