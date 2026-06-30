Gilda insegnanti di Venezia, 30.6.2026.
Decreto di attribuzione punteggi di complessità alle istituzioni scolastiche – anno scolastico 2026/2027.
Sul sito del MIM sono ste individuate le fasce di complessità delle istituzioni scolastiche.
Per l’anno scolastico 2026/2027, tenuto conto sia dei dati dell’organico di diritto sia dei dati relativi ai criteri individuati con il decreto dipartimentale n. 1621 del 25 giugno 2024 acquisiti dal sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, alle istituzioni scolastiche è attribuito un punteggio di complessità, riportato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Le istituzioni scolastiche, individuate nell’Allegato A, sono inserite in tre fasce di complessità secondo i seguenti range di punteggio:
– Fascia A: da 53 punti in poi;
– Fascia B: da 32 a 52 punti;
– Fascia C: fino a 31 punti.
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Fasce di complessità delle scuole della provincia di Venezia2026-27
- Decreto di attribuzione punteggi di complessità – anno scolastico 2026/2027
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.Venezia. Complessità scuole a.s. 2026/27 ultima modifica: 2026-06-30T09:12:30+02:00 da