di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 22.7.2022.

Con la caduta del governo e la possibilità di agire solo sull’ordinaria amministrazione ci si chiede che fine faranno i concorsi annunciati, ma il cui percorso sembra essersi fermato dopo il parere obbligatorio espresso dal CSPI.

Concorsi annunciati

I concorsi annunciati per la selezione delle diverse figure, previste nel settore scuola e di cui non è dato sapere sono diversi.

Cercheremo di fare una ricognizione di quali concorsi sono stati annunciati, alcuni pubblicati in decreto e altri predisposti in bozza e poi entrati nel dimenticatoio.

Concorso abilitante

Il 28 aprile del 2020 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 34 il decreto 497 con il quale era predisposta una procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

Gli aspiranti al conseguimento dell’abilitazione, così com’è previsto nel decreto, hanno versato l’importo previsto quale diritto di segreteria di 15 € allegando la ricevuta del versamento alla domanda di partecipazione. A oggi a distanza di circa 30 mesi del suddetto concorso non è dato sapere nulla.

Concorso per dirigente scolastico

Il CSPI nella seduta del 3 febbraio 2022 nel prendere in esame il “Regolamento concernente il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” nell’esprimere il previsto parere, ha preliminarmente reso evidente come il suddetto concorso sia “irrimandabile e indispensabile” al fine di assicurare un’efficiente funzionalità delle scuole statali. Del suddetto concorso non si è saputo più nulla nonostante tante sedi sono coperti da dirigenti reggenti.

Concorso per DSGA

Nella seduta plenaria n. 63 del 07/10/2021 il CSPI, chiamato a esprimere il proprio parere sulla bozza ministeriale avente per oggetto l’indizione di un nuovo concorso ordinario per il profilo DSGA, ha rilevato come tale concorso, dal punto di vista della tempistica, sia improprio dal punto di vista tecnico e procedurale, auspicando l’opportunità di emanare un concorso riservato agli Assistenti Amministrativi facenti funzione. A oggi nessuna procedura né riservata, né ordinaria ha visto la luce.

Concorso per ispettore tecnico

Il bando del concorso per titoli ed esami a dirigente tecnico sembrava in dirittura d’arrivo con l’autorizzazione del parlamento del 29 ottobre del 2020, ma ancora una volta, con il decreto mille proroghe del 4 gennaio 2021, ha subito un successivo rinvio a seguito del quale doveva essere bandito entro dicembre 2021. Con la nomina del nuovo ministro si sperava nella ripartenza del suddetto concorso, ma è rimasto lettera morta e con l’attuale crisi di governo è plausibile pensare che per tutto il 2022 non ci sarà alcuna procedura in merito.

Concorso per docenti di religione cattolica

In merito al concorso per docenti di religione cattolica è dal lontano 2004, anno in cui fu bandito ed eseguito l’ultimo concorso per insegnanti di religione, che molti aspettano il nuovo bando per potervi partecipare, ma continua ad essere rinviato.

Nel 2020 era stato previsto il bando, ma il decreto n° 183 del 31 dicembre 2020, conosciuto come decreto mille proroghe, ne ha rinviato il bando entro l’anno 2021. E’ trascorso tutto il 2021 e l’unico risultato tangibile è stato il rinvio al dicembre del 2022. Con la crisi di Governo, spero di sbagliarmi, con molta probabilità sarà nuovamente rinviato.

Concorso per educazione motoria scuola primaria

La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto nella scuola primaria la figura del docente di educazione motoria per le classi quarte e quinte, la cui assunzione dovrebbe essere attuata su concorso per titoli ed esami per i laureati in:

“scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate”

“scienze e tecniche dello sport”;

“organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie”;

uno dei titoli equiparati ai diplomi di lauree di vecchio ordinamento;

lauree specialistiche ai sensi del decreto ministeriale del 9 luglio 2009.

Parere del CSPI

Il CSPI nonostante abbia rilevato diverse criticità alla fine auspicava che “le previsioni delle Indicazioni Nazionali in merito alle necessarie interconnessioni disciplinari possano continuare a essere attuate nella visione del successo formativo delle alunne e degli alunni”.

Di detto concorso non solo non è stato emanato il bando, ma è stato previsto che i posti da coprire saranno quelli resi liberi dal pensionamento dei docenti di scuola primaria e in attesa della pubblicazione della procedura concorsuale, saranno coperti con incarichi annuali.

Tempi d’attesa

Quanto tempo dovranno aspettare gli aspiranti ai suddetti concorsi?

“ai posteri l’ardua sentenza”.

Concorsi annunciati e crisi di governo

