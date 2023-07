di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 3.7.2023.

Il 3 luglio il Ministero del’Istruzione ha fornito l’informativa sui decreti ministeriali riguardanti i regolamenti per i prossimi concorsi: ordinario primaria-infanzia e ordinario secondaria.

La FLC Cgil ha in proposito pubblicato il seguente focus riguardante il concorso ordinario della scuola secondaria.

Titoli di accesso per i posti di docenti

Abilitazione per la specifica classe per la quale si partecipa, oppure Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU, oppure Titolo di accesso + 30 CFU, oppure Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità servono almeno 180 gg oppure servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini)

Titoli di accesso per gli ITP

Abilitazione specifica, oppure Diploma che da accesso alla classe di concorso del tipo B (il titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024).

Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno

Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado.

Titoli esteri di abilitazione/specializzazione

Potranno partecipare purché abbiano ottenuto ili riconoscimento, oppure possono partecipare con riserva purché abbiano presentato istanza di riconoscimento entro il termine di iscrizione al concorso.

Due bandi di concorso

Il primo rivolto a coloro che possiedono l’abilitazione, la laurea più i 24 CFU o i tre anni di servizio.

Il secondo rivolto ai medesimi dl primo e in aggiunta a coloro che avranno oltre al titolo di accesso i 30 CFU acquisiti nei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale.

In entrambi i concorsi per i posti di sostegno si parteciperà con la specializzazione.

Inoltre, per entrambi i concorsi, per i posti di ITP basterà il diploma che dà accesso alla classe di concorso.

Per coloro che vincono i concorsi, ma siano privi dell’abilitazione, è previsto che completino il percorso formativo stipulando un contratto a TD con termine 31 agosto e acquisendo nei percorsi di formazione i CFU necessari a raggiungere i 60 crediti complessivi che danno l’abilitazione.

Prova scritta

Voto minimo per superare la prova pari a 70/100.

50 quesiti a risposta multipla in 100 minuti così articolati:

Posti comuni: 40 quesiti a risposta multipla su conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:

dieci quesiti di ambito pedagogico;

dieci quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;

venti quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione.

Posti di sostegno: 40 quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati relativamente ai contenuti e alle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Posti comuni e di sostegno: 5 quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue + 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Prova orale

Voto minimo per superare 70/100.

45 minuti massimo, con lezione simulata e accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2. In caso di prova pratica si dà a questa prova il punteggio in centesimi, e il voto dell’orale è dato dalla media tra prova orale e pratica.

Posti comuni: accerta conoscenze e competenze sulla disciplina e competenze didattiche generali, capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico che consiste in una lezione simulata.

Posti di sostegno: valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico di tecnologie e dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico, che consiste in una lezione simulata.

Estrazione domande/tracce

Ciascun candidato estrae le domande disciplinari all’inizio della prova orale. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Titoli culturali e servizi

max 50 punti

Voto complessivo

Il voto massimo è pari a 250 punti

Graduatoria

E’ composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali.

Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo. Resta fermo fermo il diritto dei vincitori all’immissione in ruolo.

Riserva 30% dei posti per i triennalisti

E’ prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui uno nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre. Ogni annualità corrisponde a 180 gg di servizio oppure servizio continuativo dal 1 febbraio agli scrutini, ai sensi della L124/99.

