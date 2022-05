Dai calendari delle prove orali del concorso ordinario pubblicati a tutt’oggi a rilento dagli USR – arrivati soltanto al 40% delle oltre 600 procedure previste – cominciano a delinearsi i probabili esiti conclusivi delle classi di concorso più importanti. Oltre a sei o sette piccole classi di concorso con un numero di posti che si contano sulle dita di una mano, sedici USR hanno pubblicato anche l’intero calendario delle prove orali della ADMM, la classe di concorso del sostegno nella scuola secondaria di I grado che, fra tutte, ha anche il maggior numero di posti messi a bando. Vediamo cosa è emerso.

Per i 4.205 posti messi a concorso si erano presenti complessivamente soltanto 3.585 candidati (620 in meno rispetto al numero dei posti), in quanto, già in partenza il numero di candidati in otto regioni (Emilia, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) risultava inferiore al numero dei posti messi a bando.

La prova scritta concorsi ordinari ha determinato l’esclusione complessiva di quasi il 60% dei candidati, acuendo ulteriormente le situazioni negative di quelle otto regioni a cui si sono anche aggiunte la Campania e la Sardegna.

Ad oggi, prima che si svolgano e si concludano le prove orali concorsi ordinari, i posti che già risultano certamente vacanti sono 3.033, cioè il 72% dei posti a concorso, di cui oltre l’80% (cioè circa 2.500) nelle regioni settentrionali.

In particolare, già risultano scoperti in Lombardia 1.230 posti (90% dei posti a concorso), in Piemonte 457 posti (93% dei posti a concorso), nel Lazio 376 posti (quasi il 69%); in Veneto 344 posti (75%), in Emilia R. 271 posti (82%), Toscana 156 posti (69%), in Liguria 116 posti (78%).

Con un quadro così critico che potrebbe anche peggiorare a causa di possibili bocciature all’orale, resta inspiegabile il fatto che nel concorso straordinario-bis della secondaria, appena bandito, non sia stato messo a bando nemmeno un posto di sostegno nella secondaria di I grado (ADMM) né in quella di secondo grado (ADSS).

Concorsi ordinari: dopo gli scritti risultano già vacanti oltre 3mila posti nel sostegno della scuola media

