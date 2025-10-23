Orizzonte Scuola, 22.10.2025.

Concorsi PNRR 3 docenti: per problemi legati al pagamento del bollettino del contributo di segreteria di €10 rivolgersi all’assistenza Pago In Rete.

Sono stati pubblicati i bandi per le nuove procedure concorsuali PNRR 3, finalizzate al reclutamento di personale docente nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Le domande di partecipazione possono essere presentate esclusivamente online, sulla piattaforma Concorsi e Procedure selettive fino alle ore 23:59 del 29 ottobre 2025.

I posti a disposizione sono complessivamente 58.135, così distribuiti:

27.376 per scuola dell’infanzia e primaria;

per scuola dell’infanzia e primaria; 30.759 per la scuola secondaria.

Di questi, 50.866 sono posti comuni e 7.269 sono posti di sostegno.

Contributo di segreteria: 10 euro per ogni classe di concorso

La partecipazione al concorso prevede il pagamento di un contributo di segreteria pari a €10 per ogni classe di concorso o tipologia di posto indicata nella domanda. Il pagamento deve essere effettuato tramite il portale Pago In Rete, generando il bollettino direttamente dalla piattaforma in fase di compilazione della domanda: Accedi a Pago In Rete

La causale e l’importo vengono precompilati in automatico sulla base delle scelte effettuate. È necessario completare il pagamento prima dell’invio della domanda.

Problemi con il pagamento? Ecco cosa fare

Diversi candidati stanno segnalando difficoltà nella produzione del bollettino o nella gestione del pagamento per più classi di concorso. L’USR Sardegna, con un avviso dedicato, ha chiarito che gli Uffici Scolastici Regionali non sono competenti per la gestione di problematiche tecniche legate al sistema Pago In Rete.

Per risolvere questi inconvenienti è necessario contattare direttamente l’assistenza tecnica, accedendo alla sezione “contatti” del portale dedicato: Supporto Pago In Rete – MIM

Anche USR Puglia ha dedicato una specifica comunicazione a questa problematica.

.

.

.

.

.

..

Concorsi PNRR 3, i problemi del pagamento ultima modifica: da