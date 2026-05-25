Concorsi PNRR, idonei in graduatoria: ruolo entro 3 anni o passaggio agli elenchi regionali

Di Luigi Rovelli, Scuola Informa, 20.5.2026

Idonei concorso PNRR, assunzione possibile entro 3 anni: dopo scadenza graduatoria, chance negli elenchi regionali.

L’inserimento nelle graduatorie di merito in qualità di idoneo (ovvero chi ha superato le prove ma non è rientrato nel numero dei posti messi a bando) offre un’effettiva possibilità di immissione in ruolo, regolata da precisi limiti temporali e normativi. Per i concorsi PNRR, i docenti che risultano idonei e rientrano nel limite del 30% dei posti aggiuntivi hanno il diritto a essere assunti entro un arco temporale di 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria. Ecco i dettagli su cosa accade a chi non ottiene il ruolo nell’immediato e quali sono le prospettive al termine del triennio di validità.

Inserimento idonei nelle graduatorie di merito: diritti durante il triennio di validità

In relazione agli idonei inseriti nelle graduatorie di merito in quanto rientranti nel limite del 30 per cento dei posti aggiuntivi, l’ottenimento del ruolo nell’anno di pubblicazione della graduatoria non è vincolante, poiché la posizione dell’aspirante rimane valida per eventuali scorrimenti successivi dettati da nuove disponibilità di posti o autorizzazioni del MEF. Nel sistema di reclutamento, i vincitori del concorso PNRR hanno la precedenza, seguiti dagli idonei entro il limite del 30% dei vari concorsi PNRR (1, 2 e 3) e, successivamente, dagli idonei dei concorsi ordinari e straordinari del 2020.

Se un aspirante non viene assunto entro il triennio di vigenza, la situazione cambia radicalmente:

Perdita del diritto all’assunzione diretta: una volta scaduto il termine triennale, si perde definitivamente la possibilità di essere chiamati per il ruolo attingendo direttamente da quella specifica graduatoria di merito;

una volta scaduto il termine triennale, si perde definitivamente la possibilità di essere chiamati per il ruolo attingendo direttamente da quella specifica graduatoria di merito; Decadenza della graduatoria: la graduatoria originaria cessa di avere efficacia per le immissioni in ruolo ordinarie relative a quel bando di concorso.

La “scialuppa di salvataggio” rappresentata dagli Elenchi Regionali

Per tutelare chi non viene assunto nel triennio, il sistema prevede il passaggio agli elenchi regionali, una procedura che si reitera annuale e offre una via secondaria per la stabilizzazione.

Iscrizione in altra regione: già durante il triennio di validità, un idoneo può decidere di iscriversi negli elenchi regionali di una regione diversa dalla propria (le domande potranno essere inviate entro il prossimo 25 maggio) per tentare l’assunzione altrove. Inserirsi negli elenchi della propria regione mentre si è ancora idonei “attivi” non avrebbe, invece, senso strategico, poiché la posizione nell’elenco regionale rifletterebbe la medesima posizione della graduatoria di merito;

già durante il triennio di validità, un idoneo può decidere di iscriversi negli elenchi regionali di una dalla propria (le domande potranno essere inviate entro il prossimo 25 maggio) per tentare l’assunzione altrove. Inserirsi negli elenchi della propria regione mentre si è ancora idonei “attivi” non avrebbe, invece, senso strategico, poiché la posizione nell’elenco regionale rifletterebbe la medesima posizione della graduatoria di merito; Iscrizione post-scadenza: una volta scaduto il triennio, l’aspirante che non ha ottenuto il ruolo può finalmente iscriversi negli elenchi regionali anche della propria regione. Questo permette di mantenere viva una possibilità di assunzione a tempo indeterminato basata sul superamento del concorso, anche se la graduatoria originaria è ormai decaduta.

In sintesi, sebbene la graduatoria di merito abbia una “data di scadenza”, il sistema degli elenchi regionali garantisce ai docenti idonei una protezione per il merito acquisito, evitando che il superamento delle prove concorsuali vada perduto allo scoccare dei tre anni.

Concorsi PNRR, idonei in graduatoria: ruolo entro 3 anni o passaggio agli elenchi regionali

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