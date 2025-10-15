Concorsi PNRR3 docenti: i servizi valutabili

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.10.2025.

Come si valuta il servizio prestato nel sistema nazionale di istruzione

che comprende le statali e le paritarie. Il servizio svolto senza titolo.

Il 10 ottobre ultimo scorso sono stati pubblicati i decreti 2938 e 2939 contenente i bandi dei concorsi per titoli ed esami per la copertura di circa cinquantotto mila posti sia su posto comune sia su sostegno da assegnare nel triennio 2026/2028 alla scuola dell’infanzia e primaria e alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

Suddivisione dei posti

I circa cinquantotto mila posti autorizzati nel triennio 2026/2028 sono ripartiti nel seguente modo:

• Alla scuola primaria e infanzia sono assegnati 27.376 posti

• Alla scuola secondaria di primo e secondo grado sono assegnati 30.759 posti

• Al sostegno sono assegnati 7.269 posti

Come si valuta il servizio prestato

La valutazione del servizio per i candidati ai concorsi PNRR3 prevede l’attribuzione di due punti per ogni anno di servizio svolto per non meno di 180 giorni o dal primo febbraio al termine delle lezioni.

Valutazione servizio

L’allegato B ai due bandi al punto C dispone la valutazione dei servizi e chiarisce che è valutabile il servizio d’insegnamento prestato:

• Sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre;

• Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

• Su posti di sostegno agli alunni con disabilità;

• Nei percorsi d’istruzione dei Paesi UE.

Servizio nello specifico posto o classe

Va valutato il servizio prestato nello specifico posto o classe di concorso per il quale si concorre, es. se il candidato X partecipa al concorso per il posto comune, il servizio svolto nel sostegno non è valutabile.

Dove deve essere svolto il servizio

Il servizio deve essere svolto nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione che comprendono le statali e le paritarie. È valutato anche il servizio prestato nei percorsi d’istruzione dei Paesi UE. Fermo restante che il servizio nelle scuole paritarie non è valido ai fini del triennio quale titolo abilitante, per accedere ai concorsi o per la riserva del 30% prevista.

Servizio svolto senza titolo

Il servizio svolto senza titolo, es. senza specializzazione sul sostegno, è valido sia per l’attribuzione del punteggio sia per il triennio utile per la riserva del 30% dei posti. Fermo restante che entro la data di scadenza della domanda il docente interessato abbia conseguito il titolo.

Valutazione del servizio nel triennio

I docenti che partecipano al concorso come triennalisti hanno diritto all’attribuzione dei due punti per anno scolastico secondo la tabella di valutazione purché sia stato svolto nel posto o nella classe di concorso specifica per la quale partecipa. Fermo restante che il servizio prestato nell’anno scolastico 2025/2026 non è riconosciuto.

Concorsi PNRR3 docenti: i servizi valutabili

