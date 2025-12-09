Concorsi scolastici: un sistema da ripensare

Informazione scuola, 8.12.2025.

È necessario riformare i metodi di selezione per docenti e dirigenti scolastici.

Questo modello non è più in linea con le esigenze di una scuola moderna e meritocratica.



Il sistema dei concorsi scolastici per docenti e dirigenti in Italia è da tempo sotto i riflettori per le sue criticità. Le procedure complesse, la burocrazia che rallenta tutto e le prove che spesso non rispecchiano le competenze richieste sono solo alcune delle problematiche sollevate da esperti e professionisti del settore. Questo modello, che molti definiscono una “pagliacciata”, sembra non essere più in linea con le esigenze di una scuola moderna e meritocratica.

Per quanto riguarda i docenti, si propone un sistema che si basi su graduatorie che considerino esclusivamente titoli, esperienza e formazione documentata. Un approccio che garantirebbe maggiore trasparenza e valorizzazione delle competenze acquisite sul campo, eliminando l’incertezza tipica dei concorsi tradizionali.

Per i dirigenti scolastici, si auspica un modello ispirato alle selezioni accademiche, focalizzato su curriculum, competenze gestionali e verifiche strutturate. Questo metodo permetterebbe di individuare leader preparati attraverso percorsi formativi e valutazioni approfondite, piuttosto che tramite prove estemporanee.

Riformare questi processi è fondamentale per garantire una scuola capace di affrontare le sfide educative contemporanee, in grado di formare al meglio le nuove generazioni.