Dopo la chiusura delle iscrizioni per la partecipazione ai concorsi scuola docenti 2024, il Ministero dell’Istruzione e del merito ha rivisto le aggregazioni disposte in precedenza dal bando: “In considerazione del numero delle istanze presentate ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente … sono disposte ulteriori aggregazioni”. La modifica sopravvenuta lascia intendere che probabilmente il numero dei candidati risulta inferiore a quanto previsto; ne è una prova il sensibile aumento del numero di regioni aggregate e della conseguente diminuzione del numero di regioni aggreganti.

Come nella precedente aggregazione, per ogni classe di concorso o tipologia di posto in ciascuna regione viene costituita una commissione esaminatrice. In precedenza, per effetto delle aggregazioni disposte dal bando dei concorsi scuola docenti 2024, si prevedeva la costituzione di 586 commissioni, di cui 528 per i concorsi della secondaria e 58 per i concorsi di infanzia e primaria.

Ora invece, per effetto delle nuove aggregazioni, verranno costituite 452 commissioni, di cui 405 per il concorso della secondaria e 47 per quello di infanzia e primaria.

Non dovranno essere costituite, pertanto, 134 commissioni in meno di quanto previsto, facilitando il reperimento di dirigenti e docenti da parte degli USR per la loro costituzione. La diminuzione del numero di commissioni da costituire e il conseguente minor numero di commissari da retribuire (non meno di 670 persone) rappresenta un elemento positivo per l’Amministrazione scolastica, ma non per molti candidati.

Infatti, i candidati delle regioni di nuova aggregazione che contavano di sostenere anche la prova orale nella regione scelta, dovranno sostenerla nella regione aggregante.

In ogni modo, la prova scritta dei concorsi scuola docenti 2024 per tutti i candidati verrà sostenuta nella regione indicata nella domanda di partecipazione al concorso.

Concorsi scuola docenti 2024 e aggregazioni: meno commissioni e più candidati fuori regione

ultima modifica: da