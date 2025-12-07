Orizzonte Scuola, 6.12.2025.

Per le finalità di pubblicità legale e di trasparenza amministrativa della graduatoria finale, il Garante della privacy assicura solo ed esclusivamente la pubblicazione online dei dati dei soli partecipanti risultati vincitori nei concorsi dell’amministrazione pubblica.

Infatti, secondo la normativa, i dati relativi agli idonei non vincitori dovranno essere pubblicati online solo quando l’amministrazione procederà all’aggiornamento delle graduatorie finali con lo scorrimento degli idonei, per l’effetto dichiarati vincitori. Non devono invece essere pubblicati online i dati personali dei candidati non risultati vincitori (tra cui, in particolare, quelli degli idonei e dei non idonei o degli assenti).

La partecipazione a una selezione concorsuale e il relativo esito, costituiscono informazioni che, anche nella prospettiva di tutelare la sfera privata della persona, meritano adeguata protezione, in particolare tenuto conto degli specifici rischi per gli interessati e della maggiore esposizione delle informazioni sul web, specie in presenza dell’indicizzazione e riutilizzabilità dei dati da parte di terzi.

Sono esclusi casi specifici, in ambiti particolari, che prevedono la diffusione di altri atti e documenti delle procedure selettive, che contengono anche dati personali dei candidati non risultati vincitori (in particolare, con riferimento alle procedure di valutazione comparativa e nomina in ruolo dei professori ordinari e associati e dei ricercatori in ambito universitario, art. 6 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117).

Concorsi scuola, i dati degli idonei non possono essere pubblicati on line

